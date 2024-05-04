ЦБ РФ пополнил свои золотовалютные резервы на 3.1 тонны.

Ряд мировых организаций, отвечающих за кредитно-денежную политику своих стран, следуя своей стратегии по увеличению золотовалютных запасов, в марте текущего года активно покупали золото, что следует из отчёта World Gold Council, пишет «Интерфакс».

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Источник фото: Pixabay

По информации WGC, за март 2024 года мировые центробанки в общей сложности продали около 24.7 тонны золота и совершили закупки 40.4 тонны данного металла, то есть разница мировых объёмов покупки золота оказалась положительной и составила около 15.7 тонны.

Среди государств, которые в марте текущего года больше всего скупали золото для пополнения своих золотовалютных резервов, оказалась Турция, закупившая 14.1 тонны данного драгоценного металла, Индия, которая приобрела 5.1 тонны, Казахстан и Сингапур, увеличившие свои запасы на 4.5 тонны, а также Россия, купившая 3.1 тонны.

Наиболее крупными поставщиками золота на мировой рынок в марте выступили Узбекистан, продавший 10.9 тонны своих запасов, Таиланд, который решил уменьшить свои резервы на 9.6 тонны в связи с изменением расчётов с использованием золота, а также Иордания с показателем в 3.7 тонны.

Отдельным пунктом идёт статистика по изменению запасов золота в Азербайджане — сообщается, что за период с января по март текущего года Госнефтефонд Азербайджана закупил данного драгоценного металла в объёмах, исчисляемых тремя тоннами.