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Китайская компания Loongson заявила, что её новые процессоры не уступают Intel Core 10-го поколения
По словам компании, по одноядерной производительности её CPU находятся примерно на одном уровне с процессорами Intel Core 10-го поколения.

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Китайские специалисты продолжают совершенствовать свои собственные технологические продукты в целях минимизации зависимости от западных технологий и достигают в этом некоторых успехов — как сообщает сайт TechSpot, китайская компания Loongson Technology рассказала о достижениях своих новых процессоров, которые по уровню одноядерной производительности не уступают процессорам Intel Core 10-го поколения.

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Источник фото: Tom's Hardware/Loongson

В Loongson отмечают, что компания, полагаясь исключительно на свои достижения в области технологий, представляет новую линейку отечественных процессоров, бросающих вызов конкурирующим продуктам западных производителей, добавляя, что благодаря упорной работе смогла добиться повышения одноядерного быстродействия своих новых чипов почти в двадцать раз, хотя этого ещё недостаточно, чтобы успешно конкурировать с новейшими разработками ведущих технологических гигантов.

Согласно данным, опубликованным компанией, её новые процессоры 3B6600 и 3B7000, оснащённые восемью ядрами LA864, по уровню производительности на одно ядро весьма близки к моделям линейки Intel Core 10-го поколения.

Известно, что процессор 3B6600, предназначенный для мобильных устройств, работает на частоте 3.0 ГГц и имеет встроенное графическое ядро LG200, а 3B7000, который будет использоваться для настольного сегмента, функционирует на частоте 3.5 ГГц, а также имеет поддержку современных интерфейсов, а именно SATA 3.0, PCIe 4.0, USB 3.0 и HDMI.

Графический процессор LG200, основанный на новейшей архитектуре компании, поддерживает OpenCL 3.0, OpenGL 4.0, имеет тензорные ядра для повышения скорости выполнения задач с использованием искусственного интеллекта, а его максимальная производительность достигает 256 гигафлопс в интегрированном варианте и до одного терафлопса при использовании его в качестве GPU для дискретной видеокарты.

Ранее стало известно о достижениях китайского процессора Loongson 3A6000, выпущенного в прошлом году и оснащённого четырьмя ядрами с частотой 2.5 ГГц — согласно тестам, проведённым китайскими специалистами, по уровню производительности данный CPU сравним с процессорами Intel Core 10-го поколения, имеющими аналогичное количество ядер.

В связи с напряжёнными отношениями между Китаем и США в области высоких технологий заявления Loongson Technology о возможностях своих новых разработок выглядят многообещающими, позволив продуктам компании получить широкое распространение на внутреннем рынке КНР, учитывая, что в настоящий момент китайским правительством развёрнута кампания по замене западной электроники на отечественную.

#intel #loongson
Источник: techspot.com
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Loongson выпустила новые 8-ядерные процессоры с максимальной тактовой частотой до 3,5 ГГц
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