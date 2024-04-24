Благодаря новому способу удаётся установить Windows 11 на компьютерах с комплектующими, официально не поддерживаемыми Microsoft.

Компания Microsoft всеми силами продвигает свою операционную систему Windows 11, стараясь заинтересовать как можно больше своих клиентов в её установке и переходе с более ранних версий, но при этом некоторые пользователи, обладающие сравнительно старыми ПК, в процессе инсталляции могут столкнуться с препятствием, так как для установки Windows 11 компания предъявляет минимальные требования к компьютеру, а в случае его несоответствия процесс установки прерывается, что требует поиска альтернативных решений, в том числе при помощи разнообразных сторонних утилит или методов обхода проверки.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Ранее пользователь социальной сети X с ником Bob Pony описал метод, заключающийся в возможности выбора опции «IoT» в корпоративной версии Windows 11 с расширенным периодом поддержки, благодаря чему процесс соответствия компьютера минимальным требованиям попросту отсутствует, что позволяет владельцам старых ПК без проблем установить Windows 11.

Как сообщает сайт TechSpot, данный способ работает не только для LTSC-версии Windows 11, но и для стандартной — согласно сообщению этого же пользователя, для беспроблемной установки Windows 11, начиная с редакции 24H2, необходимо выбрать пункт с параметром «IoT», в результате чего даже на ПК, не соответствующем минимальным системным требованиям для данной версии ОС, процесс установки продолжится.

Отмечается, что Windows 11 IoT представляет собой специализированную версию ОС, предназначенную, прежде всего, для встраиваемых устройств, которая при этом обладает всеми необходимыми функциями, а также отличается меньшим размером и требованиями к количеству оперативной памяти, что также может считаться преимуществом для компьютеров со старым «железом».

Несмотря на то, что маркетологи Microsoft стараются всеми правдами и неправдами привлечь интерес новых клиентов к Windows 11, в том числе при помощи навязчивой рекламы в Windows 10, необходимость соответствия ПК минимальным системным требованиям для установки этой версии ОС, считающимися достаточно жёсткими, учитывая отсутствие в списке поддерживаемых процессоров даже моделей AMD Ryzen 1000 и Intel Core 7-го поколения, становится преградой для некоторых пользователей, поэтому разнообразные способы обхода приобретают особую актуальность для владельцев компьютеров, которые имеют комплектующие, не соответствующие требованиям Microsoft.