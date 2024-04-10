Трюк работает на корпоративной версии Windows 11.

С точки зрения здравой логики разработчики программного обеспечения в целях повышения своей прибыли должны оснащать свои продукты поддержкой как можно большего количества моделей компьютерного «железа», но в случае с Microsoft данная логическая цепочка, судя по всему, не работает, так как IT-гигант ощутимо усложняет жизнь владельцам старых, но ещё довольно производительных процессоров, не позволяя им устанавливать ОС Windows 11 на свои ПК, аргументируя это заботой о безопасности, поэтому энтузиастам приходится искать обходные пути для установки данной версии операционной системы.

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Источник фото: PCMag / Microsoft

Как сообщает издание Neowin, пользователь социальной сети X, выбравший себе ник Bob Pony, продемонстрировал возможность обхода ограничений в корпоративной версии Windows 11 Enterprise LTSC — для того, чтобы операционная система не проверяла ПК на предмет минимальных системных требований при установке необходимо лишь выбрать параметр Windows 11 IoT Enterprise LTSC, после чего происходит непосредственно процесс инсталляции ОС, в то время как выбор стандартной версии приводит к невозможности продолжения установки в связи с неподдерживаемым «железом», что и показал компьютерный энтузиаст.

Не так давно компания Microsoft объявила о выпуске «долгоиграющей» версии Windows 11 2024 LTSC с расширенным периодом поддержки, о чём свидетельствуют появившиеся в сети изображения.

Источник отмечает, что установить операционную систему Windows 11 на свои компьютеры не могут даже владельцы сравнительно быстрых процессоров Intel Core 7-го поколения и AMD Ryzen 1000, а также обладатели компьютеров без модуля TPM 2.0, поэтому пользователям приходится применять разнообразные «трюки» для обхода минимальных требований, в том числе используя сторонние утилиты, изменяя параметры в реестре или вводя специальные команды в процессе инсталляции ОС.