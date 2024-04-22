Результаты работы исследователей могут раскрыть новые тайны в истории карликовой планеты.

Карликовая планета Плутон хорошо известна благодаря не только печальной истории об исключении её из списка планет Солнечной системы, но и в связи со своей отличительной особенностью в виде своеобразного сердца на поверхности, о причинах образования которого до недавнего времени было известно не так много, но свежие результаты исследований международной группы учёных, опубликованные в журнале Nature Astronomy, возможно, прояснили причину его появления, сообщается в материале издания CNN.

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Источник фото: CNN/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/NASA

Область Томбо, или так называемое Сердце Плутона, представляет собой регион на поверхности карликовой планеты диаметром 2300 километров, форма которого весьма напоминает сердце. Данная особенность Плутона была выявлена благодаря первым детальным снимкам поверхности карликовой планеты, сделанным летом 2015 года межпланетной космической станцией «Новые горизонты».

Сердце Плутона разделено на две части, несколько отличающиеся друг от друга по составу — левая половина представляет собой бассейн под названием Sputnik Planitia размером 1200 на 2000 километров, заполненный толстым слоем азотного льда, в то время как правая доля имеет гораздо менее тонкий пласт кристаллического азота.

Команда учёных, ранее изучавшая различные необычные особенности Солнечной системы, в своём новом исследовании воссоздала модель с использованием специального программного обеспечения, позволяющего реконструировать различные сценарии столкновения космических тел, и пришла к выводу, что появление Сердца Плутона произошло в результате события, в ходе которого некое планетарное тело столкнулось с поверхностью карликовой планеты.

Результаты моделирования показывают, что контакт космического тела с поверхностью карликовой планеты произошёл под наклонным углом и со сравнительно небольшой скоростью, что с учётом низкой температуры ядра Плутона не привело к его плавлению, поэтому столкнувшийся объект остался нетронутым и не был поглощён ядром планеты, образовав своеобразную отметину. При этом остаток космического тела оказался под поверхностью Плутона.

Учёные полагают, что результаты моделирования помогут получить больше информации о геологических особенностях и этапах формирования Плутона, но более детальные данные можно будет добыть только запустив к карликовой планете космический аппарат с мощным радаром, «пробивающим» толщу льда, который, как считается, покрывает поверхность карликовой планеты.