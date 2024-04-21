Больше всего случаев поломки дисплея связано с моделями Galaxy S21.

Владельцы смартфонов производства южнокорейской компании Samsung в последнее время начали сталкиваться с появлением на экранах своих девайсов назойливой зелёной полосы, которая потенциально может мешать при работе или проведении досуга, говорится в материале сайта Android Authority.

реклама

Источник фото: SamMobile/X

Отмечается, что в сети появляется всё больше сообщений от обладателей смартфонов Samsung, жалующихся на возникновение на дисплеях мобильных устройств тонкой вертикальной линии зелёного цвета. Данная проблема преимущественно встречается у моделей Samsung семейства Galaxy S21, а больше всего упоминаются варианты S21 Ultra и S21 FE, но другие модификации, судя по всему, также подвержены этой поломке.

Точного объяснения данного инцидента пока нет, но некоторые пользователи, столкнувшиеся с данной проблемой, отмечают, что неисправность появилась после обновления программного обеспечения или интенсивного использования смартфона — например, один из обладателей версии Galaxy S21 Ultra заметил появление зелёной линии на экране своего мобильного устройства после инсталляции апрельского патча, а другой пользователь, владеющий Galaxy S21 FE, выявил злополучную полосу после того, как обновил ПО.

При этом журналисты источника считают, что данная проблема может быть не связана с программным обеспечением, поскольку сброс к заводским настройкам должен был устранить эту неполадку, чего в конечном счёте не произошло, а заключаться в дефектах разъёма дисплея или гибкого кабеля.

Также называется версия, согласно которой в процессе обновления программного обеспечения чипы Samsung, особенно Exynos, значительно разогреваются, что приводит к усугублению имеющихся аппаратных дефектов, в результате чего компоненты дисплея выходят из строя или банально теряют контакт друг с другом из-за ослабления клеевого слоя.

При этом данная теория подвергается сомнению в связи с большим выделением тепла у смартфонов не только в ходе обновления ПО, но и в процессе иных интенсивных нагрузок, таких как игры, но процент случаев появления зелёной полосы в ходе выполнения данных процессов минимален.

Отмечается, что с похожей неисправностью экрана столкнулись и обладатели смартфонов от других производителей — больше всего страдают модели с AMOLED-дисплеями. В частности, OnePlus запустила кампанию в Индии, где владельцам мобильных устройств с этой проблемой была предложена пожизненная гарантия на экраны.

Ранее обладатели смартфонов Samsung семейства Galaxy S20 также жаловались на подобные инциденты, и компания шла им навстречу, предлагая бесплатный ремонт. При этом источник отмечает, что производитель официально не признал данную проблему, поэтому пользователям, с ней столкнувшимся, рекомендуется документировать её при помощи фото- и видеофиксации, а затем обращаться непосредственно к сотрудникам технической поддержки Samsung.