На его реализацию планируется выделить более 10 триллионов рублей.

В России разрабатывается новый национальный проект, предусматривающий развитие и модернизацию отечественной транспортной инфраструктуры, на выполнение которого закладывается более десяти триллионов рублей, говорится в публикации издания «РБК», основанной на презентации Минтранса.

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Источник фото: РБК/РИА Новости

Сообщается, что национальный проект «Развитие транспортной инфраструктуры» придёт на смену существующим программам и предполагает оптимизацию пассажиропотока в России, а также переориентацию транспортных направлений в связи с санкциями со стороны стран Запада. Ожидается, что работы по созданию нового нацпроекта, рассчитанного на период с 2025 по 2030 год, завершатся летом текущего года.

Планируется, что объём финансирования будущего национального проекта составит 10.2 триллиона рублей, причём из федерального бюджета хотят выделить лишь 3.46 триллиона рублей, в то время как остальную сумму предполагают получить из внебюджетных источников.

Новый нацпроект разделён на восемь составных частей, а также имеет дополнительные пункты, предполагающие информационную поддержку, подготовку необходимых специалистов, а также проведение цифровизации и создание мониторинговых систем, на что планируется дополнительно потратить 2.5 миллиарда рублей.

Самая затратная часть национального проекта, оценённая в более чем 4.3 триллиона рублей, 4.27 триллиона из которых пойдут из источников, не связанных с государством, будет направлена на модернизацию и развитие железнодорожной инфраструктуры, в том числе создание выходов к портам Северо-Западного и Черноморско-Азовского бассейнов, совершенствование опорных железнодорожных сетей в пределах Восточного полигона и транспортного коридора Север-Юг.

На обустройство автомобильных путей сообщения в рамках нацпроекта планируется потратить 2.8 триллиона рублей, 2.7 триллиона рублей из которых будут выделены из федерального бюджета, а федпроект модернизации высокоскоростных железнодорожных магистралей потребует 1.7 триллиона рублей.

На реализацию дополнительных проектов заложены следующие суммы — на развитие опорной сети морских портов предусмотрены финансовые вложения в размере 332.8 миллиарда рублей, на модернизацию сети аэродромов и улучшение их инфраструктуры потратят 347.6 миллиарда рублей, а на улучшение инфраструктуры Центрального транспортного узла будет направлено 345 миллиардов рублей.

Кроме того, в ходе выполнения национального проекта будет улучшена опорная сеть внутренних водных транспортных маршрутов и пограничных пунктов пропуска.

Отмечается, что обсуждения по поводу ряда пунктов разрабатываемого нацпроекта ещё продолжаются, а также поднимаются вопросы об отсутствии некоторых важных положений, в том числе финансирования развития и модернизации общественного транспорта.