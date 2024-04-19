Новинка компании получила более впечатляющие возможности по сравнению с предыдущими модификациями.

Инженерная компания Boston Dynamics, известная благодаря разработке и демонстрации роботов-собак, опубликовала короткое видео, в котором показала усовершенствованный вариант своего человекоподобного робота, сообщает сайт TechSpot.

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Источник фото: Boston Dynamics

Обновлённая версия робота Atlas, разработанная специалистами Boston Dynamics, является более совершенной моделью по сравнению с предыдущей модификацией — новинка получила полностью электрическую систему движения взамен гидравлической, что наделяет её новыми возможностями и упрочняет конструкцию, а также повышает её надёжность.

Также отмечается, что усовершенствованная модель человекоподобного робота Atlas имеет больший диапазон движений в сравнении с прошлыми версиями, а также повышенную манёвренность, благодаря чему новинка обладает большей амплитудой и возможностью различных захватов.

Несмотря на схожесть с человеком, разработка Boston Dynamics имеет гораздо больше возможностей по сравнению с человеческим телом и может перемещаться с использованием различных методов, повышающих эффективность передвижения.





По словам представителей компании, процесс создания роботов, подобных Atlas, включает в себя не только работу непосредственно над «железом», но и над программной составляющей, в чём специалисты Boston Dynamics весьма преуспели, разработав эффективную систему управления с применением технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, в том числе компьютерного зрения и метода обучения с подкреплением, что позволяет улучшить алгоритмы адаптации и принятия решений в наиболее сложных условиях.

Кроме того, для эффективной работы системы управления парком роботов разработчики из Boston Dynamics постоянно улучшают свою ИТ-инфраструктуру, повышают надёжность стандартов безопасности и операционных процессов.

Разработанное специалистами компании программное обеспечение Orbit, позволяющее централизованно управлять роботами, уже доступно для линейки продуктов Spot, а в будущем планируется поддержка Atlas и Stretch.

В 2020 году около восьмидесяти процентов акций компания Boston Dynamics было выкуплено южнокорейским технологическим гигантом Hyundai, что обошлось ему в сумму около 880 миллионов долларов. Boston Dynamics заявила, что в ходе своих работ над роботом Atlas будет полагаться на группу заинтересованных в данном продукте людей, а также на поддержку со стороны своего мажоритарного владельца.