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Первые Apple Mac на основе чипов M4 выйдут в 2024 году и получат расширенные возможности ИИ
В 2025 году расширение линейки продуктов Apple с чипами M4 продолжится.

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Американская компания Apple разрабатывает свои первые продукты линейки Mac с расширенными функциями искусственного интеллекта на новом чипе M4, сообщает сайт 9to5Mac, ссылаясь на материал издания Bloomberg.

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Источник фото: Macworld

Согласно опубликованным данным, в текущем году Apple собирается представить свою обновлённую линейку продуктов, основанных на новейшем чипе M4, который получит три разных варианта, отличающихся по возможностям и уровню производительности.

Отмечается, что в 2024 году Apple намерена оснастить передовыми чипами M4 свои iMac, Mac mini, 14-дюймовые MacBook Pro, а также 16-дюймовые MacBook Pro топ-класса, а в 2025 году планирует выпустить обновлённые 13-дюймовые и 15-дюймовые MacBook Air, Mac Pro и Mac Studio.

Как говорилось ранее, чип M4 будет выпущен в трёх вариантах — модификация под кодовым именованием Donan будет принадлежать к начальному уровню и применяться в бюджетных Mac mini, MacBook Pro и MacBook Air, вариация более высокого уровня под названием Brava будет установлена в MacBook Pro и Mac mini более высокого класса, а также в Mac Studio, а наиболее прогрессивным вариантом под кодовым именем Hidra оснастят Mac Pro.

Кроме того, предстоящие настольные компьютеры Mac высшего класса получат до 512 ГБ оперативной памяти, что заметно больше по сравнению с ныне существующими моделями Apple, предлагающими до 192 ГБ.

Отмечается, что новейшие чипы Apple M4 будут наделены расширенными возможностями искусственного интеллекта, эффективно работающими в тесной связке со следующими версиями операционной системы macOS.

Также сообщается, что Mac Studio, в настоящий момент представленный в вариациях с чипами M2 Ultra и M2 Max, может получить обновлённую модификацию с чипом эпохи M3.

Ожидается, что при производстве прогрессивных чипов Apple M4 будет использоваться тот же технологический процесс, что и при выпуске SoC предыдущего поколения, а именно M3, но, судя по всему, будет применяться усовершенствованная версия 3-нм техпроцесса TSMC, отличающаяся рядом улучшений.

Конкуренты Apple, а именно Intel и AMD, также активно разрабатывают свои собственные продукты с поддержкой ускорения функций искусственного интеллекта, отмечая, что в ближайшее время потребность в таких разработках ощутимо возрастёт.

#apple #mac #m4
Источник: 9to5mac.com
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