Также негативно повлияло на цены и решение производителей ограничить объёмы выпуска накопителей.

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта приводит не только к положительным результатам, таким как повышение производительности и эффективности в рабочих процессах, но и влечёт за собой негативные последствия — как сообщает сайт TechSpot, в последние месяцы наблюдается рост цен на жёсткие диски и SSD в связи с возросшим спросом со стороны ряда потребителей.

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Отмечается, что компании, разрабатывающие и использующие системы искусственного интеллекта, нуждаются в хранилищах информации большого объёма, поэтому приобретают вместительные HDD и SSD в больших количествах, что приводит к дефициту данной категории комплектующих и провоцирует повышение её стоимости.

Согласно заявлению крупного производителя устройств хранения данных Western Digital, в последнее время объёмов поставляемых жёстких дисков и твердотельных накопителей не хватает, чтобы полностью удовлетворить спрос со стороны потребителей, поэтому в текущем квартале состоится повышение их стоимости, причём изменение цен на ряд наименований продукции произойдёт в самое ближайшее время. Ранее компания уже предупреждала своих клиентов о предстоящем повышении цен на жёсткие диски в первой половине 2024 года.

По данным тайваньского издания TechNews, в период с третьего квартала прошлого года по первый квартал текущего года рыночная стоимость жёстких дисков повысилась в среднем на 10-20 %, что связано с высокой потребностью компаний, использующих в своей работе искусственный интеллект, накопителей значительных объёмов. При этом отмечается, что цены растут преимущественно на вместительные HDD, в то время как жёсткие диски меньшего размера (2 ТБ и менее), не пользуются такой популярностью и постепенно дешевеют. Согласно прогнозам издания, средняя стоимость HDD больших объёмов во втором квартале текущего года увеличится ещё на 5-10 %.

Отмечается, что на повышение стоимости накопителей повлияло несколько факторов, одним из которых является ограничение объёмов выпускаемой продукции со стороны компаний-производителей, введённое в прошлом году с целью искусственного поддержания цен на определённом уровне, а другим стал рост спроса на вместительные хранилища данных, необходимых ряду компаний для организации своих рабочих процессов, связанных с ИИ. При этом производители не спешат запускать свои мощности в полную силу, желая получать сверхприбыли и в дальнейшем.

Несмотря на то, что повышенным спросом пользуются преимущественно модели накопителей корпоративного класса, издание The Register отмечает и рост цен на потребительские модели жёстких дисков и твердотельных накопителей, начиная с третьего квартала прошлого года.

Ранее стало известно о негативном прогнозе ряда аналитиков, касающемся повышения стоимости компьютерной техники в связи с массовым внедрением искусственного интеллекта.