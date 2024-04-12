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Аналитики предрекают повышение цен на ПК из-за внедрения ИИ и сообщают о росте продаж в 2024 году
Необходимость установки более дорогих комплектующих повлечёт за собой увеличение общей стоимости ПК.

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Объём поставок персональных компьютеров и ноутбуков в первом квартале текущего года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в ближайшем будущем прогнозируется ещё больший рост количества продаж ПК, а также их стоимости, говорится в публикации издания The Register, ссылающегося на данные аналитических компаний.

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Источник фото: Pixabay

Согласно оценкам специалистов компании IDC, продажи компьютерной техники в первом квартале 2024 года выросли на 1.5 % в годовом выражении, в то время как данные Canalys говорят о повышении объёмов поставок ПК и ноутбуков за соответствующий период на 3.2 %.

Сообщая о конкретных цифрах, аналитическая компания IDC оценивает объём поставленной компьютерной техники за первый квартал текущего года в 59.8 миллиона единиц, а Canalys приводит число в 57.2 миллиона штук, что говорит о возвращении уровня продаж компьютеров и ноутбуков к значениям, наблюдавшимся до всемирной пандемии COVID-2019.

По мнению специалистов компании Canalys, рост объёмов продаж компьютерной техники продолжится и в последующие кварталы текущего года, чему поспособствует выход нового крупного обновления Windows 11 и повсеместное внедрение искусственного интеллекта — прогнозируется, что в 2024 году будет продано около 50 миллионов компьютеров с поддержкой ИИ.

Также аналитики Canalys отмечают, что в настоящий момент в компьютерном парке целого ряда компаний наблюдается наличие достаточно старых ПК, что связано с некоторым затишьем во время пандемии COVID-2019 и сразу после её окончания. Специалисты добавляют, что в текущем году компьютерная техника с поддержкой возможностей искусственного интеллекта будет весьма востребована.

При этом отмечается, что стоимость компьютерной техники с ИИ может порадовать далеко не всех, так как новые возможности потребуют и больших вложений в связи с необходимостью установки более вместительных и быстрых твердотельных накопителей, а также больших объёмов оперативной памяти, что может спровоцировать рост стоимости на данные категории комплектующих — согласно прогнозам, цены на SSD в текущем году могут увеличиться на 50 %.

По словам специалиста компании IDC, более высокая стоимость компьютерной техники с искусственным интеллектом сыграет на руку производителям ПК и комплектующих. При этом пользователей подобные тенденции вряд ли обрадуют.

#искусственный интеллект
Источник: theregister.com
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