В настоящий момент участницами программы являются уже несколько стран.

К проекту Международной научной лунной станции, создателями которого являются Россия и Китай, присоединяются всё новые участники — как заявил в ходе своего выступления глава Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Анатолий Петрукович, ещё одной страной-участницей данной программы намеревается стать Турция, говорится в материале издания «РБК».

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Источник фото: Pixabay

Как сообщил директор ИКИ РАН, проект Международной научной лунной станции не является сугубо российско-китайской программой и предполагает участие других государств-партнёров, ряд из которых в настоящий момент либо уже являются членами данного проекта, либо изъявляют намерение присоединиться к нему.

По словам Петруковича, Турция готова стать очередной участницей проекта создания станции на Луне и подала заявку на вступление, а целый ряд стран Азиатского региона, которые располагают большими бюджетами, не прочь за ней последовать.

Глава ИКИ РАН выразил уверенность в том, что в ближайшее время проект Международной научной лунной станции будет претворён в жизнь, и специалисты разных стран приступят к практическому созданию станции на Луне.

В 2021 году между Россией и Китаем был заключён договор о намерениях по созданию лунной станции, а также составлен предварительный план её строительства и определены основные организации, которые будут задействованы в данном проекте — ими стали Китайское национальное космическое управление и госкорпорация «Роскосмос». В прошлом году участниками данной программы стали такие государства, как Белоруссия, ЮАР, Венесуэла, Азербайджан, Пакистан и Египет.

В ходе выполнения проекта Международной научной лунной станции предполагается строительство на поверхности Луны нескольких модулей, в том числе для организации управления, подачи энергии и обеспечения связи, а также создание инфраструктуры для проведения научных экспериментов, использования лунных ресурсов и испытания различных технологий и устройств. Завершить постройку лунной станции планируется к 2035-2040 годам.