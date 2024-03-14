Разработка российских специалистов позволит минимизировать зависимость от западных компаний.

В связи с уходом с российского рынка зарубежных производителей банкоматов, услугами которых пользовалось большинство банков России, и вводом в оборот новых купюр российские компании стали нуждаться в отечественном программном обеспечении для эффективной эксплуатации банковской техники и исключения зависимости от западных специалистов — как информирует издание CNews, российское предприятие «Гознак» сообщило об успешном прохождении сертификации первого банкомата, оснащённого модулем, определяющим подлинность банкнот и работающим на ПО российской разработки.

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Источник фото: CNews/Сага Технологии

Отмечается, что сертификацию прошёл банкомат MoniMax, произведённый корейской компанией Hyosung и оснащённый модулем на отечественном ПО, который позволит работать с купюрами нового образца.

Ожидается, что программное обеспечение, разработанное специалистами «Гознака» в конце прошлого года, может быть установлено на более чем 60 % банкоматов, используемых в России. В настоящий момент отечественная разработка может применяться для устройств производства корейской компании Hyosung и российского производителя «Сага Технологии».

Уход американских компаний Diebold Nixdorf и NCR, устройствами и услугами которых пользовалось большинство банковских учреждений России, весьма озадачило банкиров, особенно на фоне модернизации банкнот, запущенной Центробанком в 2022 году — западное программное обеспечение не распознавало новые купюры, поэтому работа банкоматов с новыми банкнотами была невозможна, что создавало определённые трудности для клиентов.

В связи со сложившейся ситуацией банковская сфера приступила к замещению американских устройств на банкоматы китайских и корейских компаний, а Центробанк запустил программу по созданию и внедрению российских банкоматов.

Кроме того, за последние два года были проведены работы по созданию отечественного программного обеспечения, позволяющего работать с купюрами нового образца, а также выявлять поддельные банкноты, что позволило минимизировать зависимость от западных компаний.