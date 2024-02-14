Они смогут выявлять подводные и надводные цели, а также осуществлять поисково-спасательные работы.

В связи с возрастающим значением Северного морского пути и возможными провокациями в Арктике со стороны недружественных стран российским руководством было принято решение усилить контроль за северными водами, для чего предполагается привлечь сверхдальние противолодочные самолёты Ту-142, сообщает издание «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве РФ.

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Источник фото: РИА Новости

По мнению военных экспертов, данное решение является весьма удачным, так как Ту-142 способен действовать на больших расстояниях, обнаруживая подводные лодки и корабли противника, которые могут скрытно выполнять те или иные задачи, угрожающие судоходству в Арктике, а также осуществляя поисково-спасательные операции в случае возникновения аварийных ситуаций с судами на Севморпути, при необходимости сбрасывая запас продовольствия для потерпевших бедствие моряков

Сверхдальний противолодочный самолёт Ту-142, созданный в середине прошлого века на основе стратегического бомбардировщика Ту-95 для выявления и поражения подводных целей противника, в частности АПЛ, до сих пор не потерял актуальности благодаря своему потенциалу. Дальность полёта Ту-142 составляет более 5000 километров с возможностью дозаправки непосредственно в воздухе, что позволит ему контролировать Севморпуть на всей его протяжённости.

Для эффективного уничтожения объектов противника самолёт оснащается солидным арсеналом средств поражения, который включает в себя противокорабельные ракеты, глубинные и стандартные авиационные бомбы, торпеды и мины. Кроме того, после модернизации, проведённой несколько лет назад, Ту-142 способен эффективно обнаруживать не только подводные, но и надводные цели при помощи системы СВП-24 «Гефест».

В последние несколько лет Российская Федерация активно развивает судоходство по Северному морскому пути, для чего атомный ледокольный флот России, являющийся самым мощным в мире, пополняется новыми атомоходами, и улучшается береговая инфраструктура на всём протяжении маршрутов торговых судов.

Защиту Севморпути от возможных провокаций и недружественных действий со стороны «партнёров» осуществляет смешанный авиационный корпус, подводные и надводные суда Северного флота РФ, а также береговые ракетные комплексы «Бастион» и «Бал», установленные как на материковой части, так и на островах.