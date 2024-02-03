Китайский космоплан может являться ответом на американский орбитальный самолёт X-37B.

В КНР продолжаются испытания секретного многоразового космического самолёта, сведений о котором в настоящее время крайне мало — официальные заявления представителей китайских ведомств оказались весьма немногословны, особо не пролив свет на цели и предназначение загадочного космического корабля Китая, но журналисты сайта SpaceNews продолжают собирать информацию из разных источников, совсем недавно поделившись новыми данными о секретной разработке КНР.

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Источник фото: Новости Космонавтики

Сообщается, что китайский космоплан, 14 декабря прошлого года отправившийся в свою третью миссию с космодрома Цзюцюань на ракете-носителе Long March 2F, в последнее время увеличил свою активность в космосе — на первом этапе космический самолёт находился на орбите высотой 333-348 километров, но 20 января запустил свои двигатели для совершения манёвра с целью повышения своего апогея до 597 километров, а спустя ещё несколько дней высота его орбиты составила уже 602-609 километров.

Отмечается, что за данными манёврами может последовать развёртывание субспутников, как это уже было в двух предыдущих миссиях, с целью их тестирования в космическом пространстве.

Хотя китайское правительство и пресса не распространяются о характеристиках и предназначении своего многоразового космического корабля, ряд экспертов и аналитиков сходятся во мнении, что китайский космоплан был разработан в ответ на создание и тестирование американскими специалистами орбитального самолёта X-37B, который способен вести разведку из космоса и доставлять на орбиту грузы различного назначения.

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К настоящему времени третья миссия китайского космоплана длится чуть более полутора месяцев и находится в активной фазе. Предполагается, что на орбите многоразовый космический корабль Китая может пробыть ещё несколько сотен дней, учитывая продолжительность предыдущей миссии.