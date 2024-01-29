Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Обнародован список самых продаваемых мобильных телефонов за всю историю, и первый в нём не iPhone
Первые две строчки рейтинга заняли модели Nokia.

реклама

Мобильные устройства прочно вошли в жизнь почти каждого жителя на планете Земля, существенно изменив повседневный быт и привнеся новые возможности для общения, работы, развлечений и получения необходимой информации — согласно материалу, подготовленному журналистами сайта Visual Capitalist, почти 90 % населения нашей планеты так или иначе использовали мобильные устройства в своей повседневной жизни и работе в 2021 году.

реклама

Источник фото: What Gadget

Самым же популярным мобильным телефоном «всех времён и народов» стала знаменитая модель финского производителя Nokia 1100 — за шесть лет было реализовано более 250 миллионов единиц. Любовь народа к данному мобильному телефону специалисты источника объясняют его стоимостью и компактными размерами в сочетании с необходимым базовым набором функций, что вполне устраивало не очень требовательных пользователей, а также не слишком обеспеченные слои населения, в том числе в развивающихся странах.

На втором месте по количеству реализованных экземпляров оказалась ещё одна бюджетная модель финской компании, а именно Nokia 1110, выпущенная спустя два года после дебюта Nokia 1100 и разошедшаяся тиражом в 248 миллионов штук.

Замыкают тройку лидеров модели iPhone 6 и 6 Plus производства американского гиганта Apple, которые были проданы общим количеством в 222 миллиона единиц, привлекая пользователей своими большими экранами и широкими функциональными возможностями.

Источник отмечает, что в топ-20 самых продаваемых мобильных телефонов и смартфонов львиная доля представлена моделями производства Apple и Nokia, а единственными компаниями, составившими конкуренцию оказались Samsung с её кнопочным телефоном E1100, оказавшимся на 11 месте (150 миллионов реализованных единиц), и Motorola со стильной моделью Razr V3, расположившейся на 17 позиции (130 миллионов экземпляров).

При этом судьбы у Nokia и Apple сложились довольно по-разному — если американская компания смогла успешно вступить в гонку смартфонов, то их финские коллеги свою борьбу на изменившемся рынке мобильных устройств проиграли, в результате чего мобильный бренд Nokia был сначала продан Microsoft, а затем HMD Global.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

В настоящее же время основное соперничество в мобильном бизнесе разворачивается между Apple и Samsung – согласно исследованию специалистов Omdia, в прошлом году в топе самых продаваемых смартфонов оказались лишь модели серий iPhone и Galaxy, а единственным смартфоном, не относящимся к линейкам данных гигантов, стал Redmi 12C от Xiaomi.

#samsung #apple #xiaomi #iphone #nokia
Источник: visualcapitalist.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Обновление NavStar возвращает навигационные жесты Samsung в One UI 6.1
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Всемирной оборонной выставке Россия представит новейший БПЛА СКАТ 350 М
2
На российский электромобиль «Атом» оформлено уже 105 000 предзаказов
18
Большая часть регионов России получит 5G покрытие в этом году
24
На Урале завершилось строительство ЖД инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина»
2
Крупнейшая в мире солнечная аккумуляторная система заработала на полную мощность
2
В TikTok появятся 30-минутные ролики, что усилит его конкуренцию с YouTube
+
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
1
На сайте BAE Systems появились кадры испытаний AMPV C-UAS
+
Автор средневековой стратегии Manor Lords удивлён её успехом
+
Во время полёта разведывательный вертолёт Nasa Ingenuity потерял на сутки связь с марсоходом
+
CDPR проинформировала про «альтернативную» концовку Cyberpunk: Edgerunners
+
Военкоры показали «кладбище танков» ВСУ в Запорожской области и выгоревший дотла Challenger 2
+
GTA 5 по-прежнему пользуется огромным успехом в Австралии и Новой Зеландии
+
Microsoft увольняет тысячи сотрудников Activision Blizzard и Xbox и удаляет проекты
1
США планируют разместить ядерное оружие на территории Великобритании
+
Астероид размером с самолет приближается к Земле и окажется ближе Луны в 20:30 МСК
4
Три штурмовых отряда войдут в 1-ый добровольческий корпус, сформированный из бойцов ЧВК Вагнер
+
Шойгу подвёл итоги 2023 года по наращиванию военного производства и поставил новые задачи ОПК
2
В России запустили крупнейший в Восточной Европе завод пластин из монокристаллического кремния
1
Энтузиаст показал самую большую в мире RTX 3080 с пассивным охлаждением
6

Популярные статьи

Продолжение истории о том, почему видеокарты AMD хуже NVIDIA
175
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
31
Почему не стоит покупать консоли Xbox в 2024 году
33
"Феррари": драма и совсем не про машины (субъективный обзор нового фильма)
1
ЗИЛ-118 "Юность" – микроавтобус, который был выпущен серией всего в 20 единиц
4
Американский Т32 - непробиваемый эксперимент, который не состоялся
7
Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах
13
Ученые нашли доказательство существования темной материи
7
Прототип из 50х "Объект 770" - 130мм пушка за 260мм броней на гидропневматической подвеске
+
Сможет ли The New York Times уничтожить ChatGPT
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
03:42
Недовольны - пусть капитулируют.
MW: Украина недовольна американскими боевыми машинами Bradley
Waramagedon
03:27
Олед не переплюнул, есть масса тестов матриц тв 2023г.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Waramagedon
03:25
Умный человек смотрит все, потому как истина рождается в голове. Без лапши никак, иначе вырастают предатели.
Почему вымерли плазменные телевизоры, некогда сменившие своих кинескопных собратьев
Stas {3adpo_ot}
03:24
Баляааат 🤣. Они в адреналин под линух скок лет не могут. А тут ИИ балят🤣.
Engadget: В Google Chrome появятся три новые функции искусственного интеллекта
Александр Коломиец
03:09
Snap - проприетарное забагованное говно от Canonical, которое Canonical активно продвигают, при этом удаляя open source flatpak из репозиториев. А потом еще удивляются, что у них что-то там не работае...
Энтузиаст сумел ужать образ Windows 11 до 100 МБ - ОС оказалась работоспособной
Денис Стрельников
03:07
Ну дык о том и речь. Теслу даже на Алеске не найти в -13! Какая уж там Якутия?
ВКС РФ нанесли множественные удары планерами ФАБ-500 по позициям ВСУ под Авдеевкой
Алексей Русакович
03:05
Фольксу тяжело бороться за китайский рынок, а без китайского рынка прибыли значительно ниже. Дальше по цепочке. Меньше прибыль, меньше возможностей для новых разработок. Будем наблюдать, но если не ош...
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
Алексей Русакович
03:01
Банальный комментарии, предсказуемо не заставил себя ждать.
AMD расширяет поддержку Linux новым драйвером Ryzen AI
Евгений Шрайнер
03:00
Мне кто тут рассказывал еше, что российские не трогают.....
Bloomberg: Хуситское движение атаковало ракетой танкер Trafigura с российским нефтяным сырьем
daem0ns
02:52
хааа, она недовльна.... Жри, что дают!!! (с)
MW: Украина недовольна американскими боевыми машинами Bradley
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем