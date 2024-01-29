Первые две строчки рейтинга заняли модели Nokia.

Мобильные устройства прочно вошли в жизнь почти каждого жителя на планете Земля, существенно изменив повседневный быт и привнеся новые возможности для общения, работы, развлечений и получения необходимой информации — согласно материалу, подготовленному журналистами сайта Visual Capitalist, почти 90 % населения нашей планеты так или иначе использовали мобильные устройства в своей повседневной жизни и работе в 2021 году.

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Источник фото: What Gadget

Самым же популярным мобильным телефоном «всех времён и народов» стала знаменитая модель финского производителя Nokia 1100 — за шесть лет было реализовано более 250 миллионов единиц. Любовь народа к данному мобильному телефону специалисты источника объясняют его стоимостью и компактными размерами в сочетании с необходимым базовым набором функций, что вполне устраивало не очень требовательных пользователей, а также не слишком обеспеченные слои населения, в том числе в развивающихся странах.

На втором месте по количеству реализованных экземпляров оказалась ещё одна бюджетная модель финской компании, а именно Nokia 1110, выпущенная спустя два года после дебюта Nokia 1100 и разошедшаяся тиражом в 248 миллионов штук.

Замыкают тройку лидеров модели iPhone 6 и 6 Plus производства американского гиганта Apple, которые были проданы общим количеством в 222 миллиона единиц, привлекая пользователей своими большими экранами и широкими функциональными возможностями.

Источник отмечает, что в топ-20 самых продаваемых мобильных телефонов и смартфонов львиная доля представлена моделями производства Apple и Nokia, а единственными компаниями, составившими конкуренцию оказались Samsung с её кнопочным телефоном E1100, оказавшимся на 11 месте (150 миллионов реализованных единиц), и Motorola со стильной моделью Razr V3, расположившейся на 17 позиции (130 миллионов экземпляров).

При этом судьбы у Nokia и Apple сложились довольно по-разному — если американская компания смогла успешно вступить в гонку смартфонов, то их финские коллеги свою борьбу на изменившемся рынке мобильных устройств проиграли, в результате чего мобильный бренд Nokia был сначала продан Microsoft, а затем HMD Global.

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В настоящее же время основное соперничество в мобильном бизнесе разворачивается между Apple и Samsung – согласно исследованию специалистов Omdia, в прошлом году в топе самых продаваемых смартфонов оказались лишь модели серий iPhone и Galaxy, а единственным смартфоном, не относящимся к линейкам данных гигантов, стал Redmi 12C от Xiaomi.