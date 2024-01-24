Кроме того, попасть на Российскую орбитальную станцию на борту космоплана в будущем смогут и космические туристы.

Отечественные специалисты усиленно работают над созданием перспективной Российской орбитальной станции и аппаратов, которые будут обеспечивать доставку грузов, космонавтов и космических туристов на её борт — так, генеральный конструктор РКК «Энергия» Владимир Соловьёв представил проект космоплана, предназначенного для транспортно-технического обеспечения РОС, сообщает издание «Военное обозрение».

По словам генерального конструктора корпорации, которые приводит агентство ТАСС, разрабатываемый отечественными специалистами космоплан получит корпус из композитных материалов с V-образным крылом стреловидной формы. Выводить данный космический аппарат на околоземную орбиту сможет ракета-носитель «Ангара».

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К преимуществам перспективного космоплана причисляют возможность многоразового использования, что положительным образом сказывается на затратах по его производству и обслуживанию, способность маневрирования для изменения пункта посадки, меньшие нагрузки на членов экипажа по сравнению с другими космическими аппаратами, что даст возможность брать на борт туристов, не имеющих специальной подготовки, а также ряд других.

Источник фото: Военное обозрение / Telegram-канал «Добрый Овчинников»

Как стало известно ранее, Российская орбитальная станция примет на свой борт первых космонавтов в 2028 году, когда будет произведена состыковка трёх модулей — научно-энергетического, узлового и шлюзового. В дальнейшем количество модулей будет расти, и к 2032 году ожидается приведение станции к базовой комплектации.

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Помимо представленного космоплана, доставку необходимых грузов к Российской орбитальной станции будут обеспечивать корабли «Прогресс», работающие в беспилотном режиме.