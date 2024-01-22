Кроме того, РОС будет иметь ещё несколько инновационных решений.

Будущая Российская орбитальная станция (сокращённо РОС), разработанная и производимая отечественными специалистами, будет иметь целый ряд инновационных решений, о чём в разговоре с журналистами издания «Известия» рассказал её главный разработчик Владимир Кожевников, занимающий пост заместителя главного конструктора РКК «Энергия».

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Источник фото: TAdviser

Сообщается, что Российская орбитальная станция — это грандиозный по своим масштабам проект, сравнимый по трудозатратам с советской программой «Энергия-Буран». В настоящий момент разработка РОС закончена, а завершённый проект ожидает своего утверждения в «Роскосмосе», после чего стартует непосредственно этап подготовки и производства составных частей станции и сопутствующей инфраструктуры.

Как отмечалось ранее, Российская орбитальная станция будет иметь модульную архитектуру, что позволит увеличить срок её службы практически до бесконечности, просто заменяя отслужившие своё или вышедшие из строя модули на новые. Кроме того, размеры станции можно будет наращивать подобно конструктору.

Российская станция будет впервые оснащена несколькими роботами-манипуляторами, позволяющими совершать различные действия вне корабля, в том числе стыковать модули РОС и участвовать в починке спутников, вышедших из строя. Кроме того, для обслуживания космических аппаратов на станции будет предусмотрена специальная рабочая платформа, а часть комплектующих для ремонта планируется изготавливать прямо на месте с помощью 3Д-принтеров.

При этом Российская орбитальная станция может стать хабом, использующимся для управления и взаимодействия спутников, находящихся на орбите, для чего понадобятся значительные вычислительные мощности, вследствие чего станцию оснастят суперкомпьютером, который сможет обрабатывать «сырые» данные непосредственно на РОС и передавать готовые результаты на Землю, тем самым снижая затраты энергии на проведение сеансов связи.

Отмечается, что для функционирования РОС понадобятся сравнительно большие объёмы мощности, которые будут обеспечены благодаря использованию солнечных батарей с большой площадью, вырабатывающих в общей сложности 54 кВт, что значительно расширит возможности станции по сравнению с российским сегментом МКС, для энергообеспечения которого выделяется всего 6 кВт.

Источник фото: Известия / РКК «Энергия»

Российская орбитальная станция позволит испытывать оборудование для полётов к другим планетам, а также сможет наблюдать за поверхностью Земли во всех частотных диапазонах, что ускорит развитие целого ряда отраслей, в том числе сельского хозяйства и морского судоходства, особенно в северных водах.

Кроме того, благодаря своей уникальной модульной архитектуре, РОС может использоваться в целом ряде направлений, что достигается пристыковкой специально разработанных для тех или иных целей модулей.

При этом планов по использованию РОС в качестве промежуточного звена для полётов к дальним планетам пока что не имеется, а вот появление космических туристов на станции в будущем не исключается, для чего могут быть пристыкованы специальные гостиничные модули с обзорными иллюминаторами панорамного типа.

Стартовый экипаж станции будет состоять из двух-трёх космонавтов, хотя система жизнеобеспечения РОС может позволить нахождение на ней шести человек.

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Ввод в эксплуатацию Российской орбитальной станции планируется осуществить в первой половине 2028 года, когда будут выведены на орбиту шлюзовой и узловой модули с последующей их стыковой к научно-энергетическому модулю, который будет «ожидать» их в космосе с конца 2027 года. Базовую конфигурацию РОС предполагается завершить до 2032 года.