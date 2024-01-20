Масса спутника составляет 50 кг.

Иран продолжает делать успехи в освоении околоземного космического пространства — по сообщению издания Tasnim News Agency, иранская ракета-носитель Qaim 100 успешно вывела на заданную орбиту спутник Soraya.

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Источник фото: Tasnim News Agency

Согласно информации агентства, запуск, за которым наблюдал ряд высокопоставленных военных Ирана, был произведён успешно и через 11 минут спутник Soraya, который будет выполнять исследовательские функции, был доставлен на низкую околоземную орбиту на высоту семьсот пятьдесят километров с помощью трёхступенчатой твердотопливной ракеты-носителя Qaim 100, принадлежащей Воздушно-космическим силам КСИР.

Отмечается, что произведённый запуск стал рекордным для Ирана, так как ранее на данную высоту иранские спутники не выводились. При этом максимальная скорость, которой удалось достичь ракете-носителю Qaim 100, составила почти 7500 метров в секунду, а вес спутника равняется пятидесяти килограммам.

Осенью прошлого года иранское военное ведомство успешно протестировало ракету-носитель Qaim 100, отметив, что она является перспективной разработкой учёных Ирана, позволяющей выводить спутники массой до восьмидесяти килограмм на околоземную орбиту, тем самым давая возможность нарастить спутниковую группировку государства и успешно конкурировать с другими мировыми державами.

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Ранее стало известно, что Россия и Иран рассчитывают на плодотворное партнёрство в сфере освоения космоса — в программу сотрудничества планируется включить совместное создание нескольких спутников, выполняющих функции дистанционного зондирования, связи, а также ряд других задач.