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В Таиланде заявили об обнаружении крупных месторождений лития — больше только у Боливии и Аргентины
Кроме того, были разведаны и большие запасы натрия.

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В настоящий момент литий, используемый, в том числе, для производства аккумуляторных батарей, является весьма ценным полезным ископаемым, поэтому интерес к разработке месторождений данного металла со стороны целого ряда государств весьма высок, а радость от обнаружения новых залежей вполне объяснима — на этот раз «удача улыбнулась» Таиланду, в одной из провинций которого были найдены весьма крупные месторождения лития, говорится в материале издания «Thai PBS World».

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Источник фото: Naked Science, Wikipedia

По словам высокопоставленной таиландской чиновницы, в провинции Пхангнга, расположенной на юге Таиланда, специалистами были обнаружены два больших источника лития, содержащие в общей сложности почти 15 миллиардов тонн данного металла. Если предварительные данные подтвердятся, то найденных запасов хватит, чтобы Таиланд поднялся на третье место по объёмам залежей лития в мире, уступив лишь Боливии и Аргентине.

Также сообщается, что в северо-восточном регионе Таиланда были разведаны обширные запасы натрия. Благодаря найденным месторождениям азиатское государство сможет нарастить объёмы производства не только литий-ионных, но и натрий-ионных аккумуляторов, что позволит успешно конкурировать в области хранения энергии, а также минимизировать зависимость от других стран в данной сфере.

При этом радость от обнаружения крупных месторождений лития может быть несколько преждевременной — если до 2022 года включительно стоимость этого металла била все рекорды, то в прошлом году ситуация изменилась и цены резко пошли вниз, в результате чего крупные производители лития стали терпеть убытки.

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Впрочем, в правительстве Таиланда царит позитивный настрой — по оценкам одного из его представителей, в следующем году производителям понадобится вдвое больше лития, а к 2030 году потребности в данном металле превысят два млн тонн.

#литий
Источник: thaipbsworld.com
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