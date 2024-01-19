Крупная американская компания заявила об увольнении ряда своих сотрудников.

Литий, называемый некоторыми специалистами «металлом будущего», не оправдал надежд мировых производителей, в результате чего ряду компаний, так или иначе использующих литий в своих производственных цепочках, приходится идти на крайние меры, значительно сокращая свои затраты и увольняя часть сотрудник — именно так поступит и один из самых крупных поставщиков лития на мировой рынок, сообщает издание «Лента.ру», ссылаясь на опубликованный пресс-релиз.

реклама

Источник фото: Pixabay

Так, американская компания Albemarle Corporation, часть из производственных мощностей которой задействовано в выпуске лития для аккумуляторных батарей, заявила о сокращении своего штата сотрудников и существенном урезании расходов — один из крупнейших производителей «металла будущего» намерен сократить свои годовые траты на девяносто пять млн долларов.

По словам генерального директора Albemarle, эти решительные действия помогут компании и дальше развиваться с перспективой последующего роста в будущем. При этом предыдущий год был вовсе не радужным для производителя — его общая капитализация упала почти на 50 %.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ещё несколько лет назад литий весьма привлекал производителей электрокаров и мобильных устройств, в которых данный металл широко используется для аккумулирования энергии — с 2020 по 2022 года рост его стоимости был лавинообразным, но в 2023 году наступило резкое падение цены, спровоцированное целым рядом факторов, в том числе уменьшением привлекательности инвестиций в данную отрасль в связи с повышением ставок рефинансирования, что повлияло на дальнейшее расширение производственных мощностей, а также увеличением количества найденных месторождений лития и повышением объёмов его добычи.