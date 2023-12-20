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Hyundai продаёт свой завод в Санкт-Петербурге за 10 тысяч рублей, сочтя предложение самым выгодным
Покупателем выступила компания, которая ранее приобрела активы Volkswagen.

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Автомобильный гигант из Южной Кореи, Hyundai Motor, принял решение продать свой завод, расположенный в Санкт-Петербурге за весьма незначительную сумму — об этом сообщает издание «Радио Sputnik» со ссылкой на агентство «Рёнхап».

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Источник фото: TAdviser

Как отмечает источник, после рассмотрения всех предложенных вариантов руководители компании Hyundai Motor остановили свой выбор на предложении российского предприятия «Арт-Финанс», посчитав его самым выгодным — сумма сделки составляет 10 тысяч рублей, но в течение последующих двух лет южнокорейский производитель может восстановить свои права на завод.

Сообщается, что выпуск автомобилей на мощностях в Санкт-Петербурге не осуществлялся с начала прошлого года.

При этом, по информации издания «РИА Новости», Hyundai Motor не будет ущемлять права своих клиентов, которые уже приобрели автомобили компании, на оказание услуг по сервисному обслуживанию в ходе их эксплуатации.

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Отмечается, что южнокорейский производитель является не первым, кто передал свои производственные мощности в руки «Арт-Финанс» — ранее немецкий автоконцерн Volkswagen продал свои активы в России, в том числе завод в Калуге, за €125 млн без возможности обратного выкупа своих прав на управление предприятием.

#volkswagen #hyundai
Источник: radiosputnik.ru
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