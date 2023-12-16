Кроме того, на данных экзопланетах могут быть активные гейзеры.

Человечество, как и прежде, заботит проблема поиска во Вселенной планет, похожих на Землю, где может возникнуть и развиваться жизнь, а это невозможно без наличия воды в любом её состоянии. Исследователи Центра космических полётов, являющегося отделением НАСА, сумели разыскать около семнадцати экзопланет (планетоидов, находящихся вне солнечной системы), способных иметь океаны на своей поверхности, вероятней всего, скованные сверху большими слоями льда — конечные достижения данных находок отражены в журнале The Astrophysical Journal.

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Источник фото: Pixabay

Учёные, сопоставив данные, накопленные во время наблюдения за подтвержденными экзопланетами, пришли к таким выводам — многие из них габаритами напоминают Землю, но имеют меньшую плотность, что подтверждает версию о вероятности большого количества воды и льда, а не пластов магматических и скальных пород. Несмотря на то, что геологический состав таких планет ещё недостаточно изучен, по всей вероятности, они во множество раз холоднее Земли и поэтому можно надеяться на присутствие воды и огромного слоя льда, расположенного на их поверхности.

Наличие океанов, спрятанных подо льдом, объясняется присутствием радиоактивных элементов, сильнейших приливных волн, вызванных мощным влиянием гравитации ближайших космических объектов. В связи с огромной интенсивностью нагрева этих планет могут проявляться процессы в виде криовулканизма и гейзерной активности на поверхности.

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Расчётная величина слоя льда на поверхности Проксимы Центавра b составила где-то около шестидесяти метров, в то время как этот же показатель для LHS 1140 b — более полутора километров, а для MOA-2007-BLG-192Lb — почти сорок километров. Полученные данные помогли учёным проанализировать силу активности гейзеров, напрямую связанную с количеством ледяной корки — так, для Kepler 441b она мала (менее десяти килограммов в секунду), а для LHS 1140b (около трёхсот тысяч килограммов в секунду) и Проксимы Центавра b (около шести миллионов килограммов в секунду) активность настолько велика, что планеты выглядят очень яркими и отражающими свет, поэтому данные явления исследователи могли наблюдать даже в телескопы.