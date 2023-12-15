В будущем список стран может быть расширен.

Мировые державы продолжают модернизировать и совершенствовать свой воздушно-космический потенциал — по информации издания «Военное обозрение», ссылающегося на ряд зарубежных источников, Япония, Великобритания и Италия ратифицировали соглашение о сотрудничестве в области самолётостроения с целью разработать и произвести новые истребители шестого поколения по программе GCAP.

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Источник фото: Business Wire

Сообщается, что возглавит проект Япония, штаб-квартира программы будет расположена в Великобритании, а руководить процессом страны будут по очереди. Ожидается, что научно-исследовательские изыскания по проектированию самолёта стартуют в 2025 году, а запуск в серию произойдёт лишь спустя десять лет, то есть в 2035 году.

При этом первоначальный список участников данной программы может быть расширен — так, своё желание войти в проект изъявила Саудовская Аравия, но для этого пока что существуют преграды в виде противодействия со стороны Японии.

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Самолёты шестого поколения уже разрабатываются целым рядом стран — так, несколько дней назад представители «Ростеха» поведали о ходе работ над российским перспективным бомбардировщиком ПАК ДА, а тремя неделями ранее в сети появилось изображение предполагаемого американского истребителя будущего.