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Инженеры Lockheed Martin продолжают работать над своими новыми проектами вооружения, о чём свидетельствует короткий промо-ролик, иллюстрирующий наработки американской компании.
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Источник фото: The Drive, YouTube, Lockheed Skunk Works
Специалисты издания The Drive подробно изучили опубликованный видеоролик Lockheed Martin, посвящённый юбилею подразделения Skunk Works, и обнаружили в нём изображение предполагаемого истребителя шестого поколения, который будет производиться в рамках программы NGAD.
По мнению исследователей сайта, самолёт будет снабжён одним двигателем с двумерным выхлопом, маскирующим тепловой след истребителя, а также обладать повышенной маневренностью и наличием искусственного интеллекта, отвечающего за целый ряд функций.
Подобно новой модификации российского самолёта Су-57, для управления американского истребителя будут задействованы два пилота, а в паре с ним сможет работать БПЛА.