Специалисты назвали его сильные стороны.

Инженеры Lockheed Martin продолжают работать над своими новыми проектами вооружения, о чём свидетельствует короткий промо-ролик, иллюстрирующий наработки американской компании.

реклама

Источник фото: The Drive, YouTube, Lockheed Skunk Works

Специалисты издания The Drive подробно изучили опубликованный видеоролик Lockheed Martin, посвящённый юбилею подразделения Skunk Works, и обнаружили в нём изображение предполагаемого истребителя шестого поколения, который будет производиться в рамках программы NGAD.

По мнению исследователей сайта, самолёт будет снабжён одним двигателем с двумерным выхлопом, маскирующим тепловой след истребителя, а также обладать повышенной маневренностью и наличием искусственного интеллекта, отвечающего за целый ряд функций.

рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Подобно новой модификации российского самолёта Су-57, для управления американского истребителя будут задействованы два пилота, а в паре с ним сможет работать БПЛА.