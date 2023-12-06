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«Ростех» рассказал о ходе работ над российским бомбардировщиком нового поколения ПАК ДА
Ожидается, что он сможет заменить ТУ-95СМ.

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Российские авиастроители продолжают работу над отечественным бомбардировщиком нового поколения в рамках программы ПАК ДА — как заявили в «Ростехе», специалистами завершён целый ряд научных и конструкторских изысканий по претворению в жизнь комплекса стендов и испытательного оборудования, сообщает издание «РИА Новости».

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Источник фото: РИА Новости

Отмечается, что за свою работу исследователи одного из подразделений «Ростеха» были удостоены наград в области промышленного строительства и проектирования имени Тихомирова.

Ожидается, что разрабатываемый в рамках программы ПАК ДА специалистами конструкторского бюро «Туполев» перспективный бомбардировщик нового поколения будет поставлен на вооружение к 2027 году и придёт на смену стратегическому ракетоносцу ТУ-95СМ.

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К сильным сторонам данного самолёта нового поколения относят наличие у него на вооружении дальнобойных средств поражения противника и малозаметность (так называемый «стелс»).

#ростех #пак да
Источник: ria.ru
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