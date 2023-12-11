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Произошла авария самолёта F-16 при проведении американо-южнокорейских тренировочных полётов в районе акватории Жёлтого моря — пилот, обнаруженный спасательными службами южнокорейского ВМФ не пострадал, его самочувствие оценивается медиками как «удовлетворительное», отмечает издание РИА Новости, опираясь на данные ВВС США.
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Источник фото: Report.az
Сообщается, что лётчик был доставлен в госпиталь авиабазы Кунсан в провинции Чолла-Пукто для проведения оценки его состояния. Так как причина, приведшая к возникновению нештатной ситуации, неясна, будет проведена тщательная проверка, заявляет пресс-служба Военно-воздушных сил Штатов.