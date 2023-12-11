Средний ценник топлива снизился на 14-15 %.

Стоимость бензина в России у оптовых поставщиков резко снизилась в декабре, вернувшись к показателям начала года, о чём сообщает издание «Коммерсантъ».

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Источник фото: РИА Новости

Средний ценник топлива марки АИ-95 упал на 14 % в сравнении с показателями середины прошлого месяца, а цена АИ-92 уменьшилась на 15 % за этот же период.

По мнению специалистов, основными факторами, повлиявшими на сложившуюся ситуацию, являются уменьшение потребления топлива, перепроизводство и эмбарго на экспорт бензинов разных типов за рубеж.

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Эксперты отмечают, что данные тенденции сохранятся по крайней мере до марта 2024 года, после чего цены могут вернуться на прежний уровень в связи с проведением президентских выборов по аналогии с ситуацией 2018 года.