На ядерном комплексе «Селлафилд» разрабатывалось атомное оружие и перерабатывался плутоний.

Крупнейший в Европе ядерный комплекс «Селлафилд» вновь привлёк к себя внимание спустя всего несколько дней с момента публикации новостей о взломе ПО на данном объекте — на этот раз общественность бьёт тревогу в связи с возможным возникновением в округе угрозы со стороны так называемых «атомных» котов, как их окрестили жители близлежащего городка Сискейл, говорится в материале Daily Mail.

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Источник фото: Pixabay

По мнению активистов из числа группы RAFL (Radiation Free Lakeland), коты, обитающие в районе ядерного комплекса, могут представлять серьёзную угрозу для здоровья жителей, так как в продуктах их жизнедеятельности обнаружены радиоактивные элементы, а именно цезий и плутоний.

Протестующие винят в сложившейся ситуации руководство ядерного объекта, не препятствующее кормлению животных рабочими, в результате чего популяция котов существенно увеличилась, угрожая населению городка Сискейл, находящегося поблизости. В свою очередь, представители предприятия данного комплекса отвергают обвинения в свой адрес, заявив что животные безопасны.

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Отмечается, что атомный комплекс «Селлафилд» является важным объектом Великобритании, ответственным за разработку ядерного оружия и переработку плутония, а также имеет несколько атомных реакторов, аварии на которых случались несколько раз и становились причиной загрязнения окружающей среды.