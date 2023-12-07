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Перспективный российский истребитель пятого поколения Су-75, также известный как Checkmate, в двухместном исполнении будет обладать целым рядом преимуществ, о которых в разговоре с журналистами NEWS.ru рассказал военный эксперт Владимир Попов.
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Источник фото: ТАСС
По словам специалиста, благодаря второму пилоту экипаж Су-75 сможет более качественно и эффективно управлять как самим самолётом, так и бортовыми системами вооружения, что положительным образом скажется на боеспособности.
Также эксперт отметил, что обучать молодых пилотов необходимо непосредственно на боевых «машинах», а лучше всего на Су-75, так как самолёт обладает широкими возможностями, которыми нужно будет овладеть непосредственно на практике, при этом срок обучения будет достаточно продолжительным.
Кроме того, специалист рассказал ещё о ряде преимуществ российского самолёта пятого поколения — он будет отличаться высокой скоростью и манёвренностью, что требует от пилотов высокой подготовленности и слаженности для эффективного поражения целей.