Китай увеличивает свою спутниковую группировку на околоземной орбите.

Успешный старт китайской ракеты со спутником для испытания систем интернета произведён с площадки, находящейся в Южно-Китайском море вблизи населённого пункта Янцзян 6 декабря 2023 года — об этом рассказывает организация CASC.

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Источник фото: www.leonarddavid.com

КНР уделяет большое внимание развитию спутников связи, а также спутников для метеопрогнозов и спутников для исследований лунной поверхности. В то же время разработки китайских учёных направлены на изучение Марса и малых планет.

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Успешно выведенный в начале декабря китайской ракетой на околоземную орбиту египетский спутник, предназначенный для исследования земной поверхности, приступил к работе.