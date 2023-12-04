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Российский дрон-камикадзе «Ланцет» обладает целым рядом уникальных преимуществ, о которых в разговоре с журналистами издания «Известия» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.
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Источник фото: ZALA AERO GROUP
К сильным сторонам БПЛА «Ланцет» специалист отнёс его конструкцию, выполненную по схеме X-образного крыла, корпус, изготовленный с применением композитных материалов, и наличие электродвигателя, что делает его невидимым для тепловизионных приборов и радаров противника.
Эксперт отметил, что данный дрон российского производства может функционировать в режиме зависания над целью, запутывая наблюдателей, а также обладает способностью эффективно маневрировать.
Кроме того, разрабатываются новые модификации «Ланцета», обладающие ИИ и способностью действовать в составе группы (так называемого роя).