БПЛА невидим для радаров и имеет целый ряд сильных сторон.

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» обладает целым рядом уникальных преимуществ, о которых в разговоре с журналистами издания «Известия» рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

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Источник фото: ZALA AERO GROUP

К сильным сторонам БПЛА «Ланцет» специалист отнёс его конструкцию, выполненную по схеме X-образного крыла, корпус, изготовленный с применением композитных материалов, и наличие электродвигателя, что делает его невидимым для тепловизионных приборов и радаров противника.

Эксперт отметил, что данный дрон российского производства может функционировать в режиме зависания над целью, запутывая наблюдателей, а также обладает способностью эффективно маневрировать.

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Кроме того, разрабатываются новые модификации «Ланцета», обладающие ИИ и способностью действовать в составе группы (так называемого роя).