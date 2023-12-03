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Урезание бюджета на космические технологии может серьёзно повредить ряду программ NASA — об этом говорится в материале издания Space News.
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Источник фото: Space.com, NASA
Сообщается, что запрос NASA на финансирование проектов в 2024 финансовом году в размере 1,392 млрд долларов не будет удовлетворён — Палата представителей США готова выделить на космические программы 1.205 млрд долларов, а Сенат урезает сумму до 1.118 млрд долларов, что на 7 % меньше по сравнению с прошлым годом.
Представитель NASA отмечает, что более скромный бюджет на космические технологии повлечёт за собой сокращение программ, не финансируемых напрямую, на 22-27 %.