По импорту зерна Россия заняла четвёртую позицию

Несмотря на наложенные санкции, Российская Федерация восстанавливает свои позиции в поставках продовольствия в Европу — исходя из исследований специалистов издания РИА Новости, за последние несколько месяцев Россия отгрузила в ЕС максимальное количество зерна, начиная с марта прошлого года.

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Источник фото: РИА Новости

Сообщается, что в сентябре объём поставок российского зерна в Европу увеличился на 22% в месячном исчислении и на 900% — в годовом.

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Это позволило России занять четвёртую позицию по импорту, обогнав Канаду, но пропустив вперёд Украину, Бразилию и Турцию.