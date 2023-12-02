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Несмотря на наложенные санкции, Российская Федерация восстанавливает свои позиции в поставках продовольствия в Европу — исходя из исследований специалистов издания РИА Новости, за последние несколько месяцев Россия отгрузила в ЕС максимальное количество зерна, начиная с марта прошлого года.
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Источник фото: РИА Новости
Сообщается, что в сентябре объём поставок российского зерна в Европу увеличился на 22% в месячном исчислении и на 900% — в годовом.
Это позволило России занять четвёртую позицию по импорту, обогнав Канаду, но пропустив вперёд Украину, Бразилию и Турцию.