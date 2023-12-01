По мнению американских экспертов, США является лидером в гонке ИИ.

Системы искусственного интеллекта всё больше проникают во все сферы жизни, помогая человечеству в целом ряде отраслей, в частности в оборонном секторе, говорится в публикации издания Newsweek, приводящего слова нескольких экспертов.

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Источник фото: Los Angeles Times

По словам специалистов, ИИ позволяет избавить людей от рутинных задач, предоставляя возможность ускорить производственные процессы в различных областях — так, использование систем искусственного интеллекта помогает американским конструкторам увеличить темпы разработки и испытания новейшего ядерного бомбардировщика-невидимки B-21 Raider.

Отмечается, что некоторые этапы тестирования самолёта производятся в симуляции, что позволяет более эффективно использовать время разработчиков и своевременно выявлять слабые стороны военной техники, а также ускорить обновление программного обеспечения.

По мнению экспертов, использование ИИ в самолётах расширит возможности пилотов — данные системы смогут обнаруживать цель, идентифицировать её и сопровождать до решения оператора, а также совершать ряд других действий.

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Американские специалисты уверены, что США занимают лидирующие позиции в вопросах развития ИИ, но Китай активно участвует в этой гонке, намереваясь потеснить Штаты.