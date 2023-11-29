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В сети уже некоторое время циркулируют слухи о скором появлении первого видеоролика, посвящённого новой части популярной серии игр Grand Theft Auto, а издание Mashable дополняет уже имеющуюся информацию, раскрывая возможную дату начала предварительных заказов GTA 6.
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Источник фото: Tom's Guide, WCCFTech
По словам источника, ссылающегося на скриншоты Rockstar Universe, заранее заказать игру GTA 6 можно будет начиная с 12 декабря. При этом отмечается, что информация, полученная благодаря переписке с представителями службы поддержки британского магазина Argos, может оказаться не слишком точной, но, учитывая недавние заявления разработчиков, можно предположить, что эти слухи не являются беспочвенными.
К сожалению, информация о дате старта предзаказов GTA 6 не указывает на фактическую доступность игры — вполне возможно, что об этом станет известно уже в декабре, когда будет представлен первый трейлер GTA 6.