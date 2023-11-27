Исследованию поспособствовал спутник НАСА.

Исследователи космического пространства из нескольких стран мира с использованием спутника НАСА выявили новые экзопланеты класса горячий юпитер, обозначенные как TOI-4377 b и TOI-4551 b, являющиеся спутниками красных гигантов, которые ранее практически не встречались учёным.

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Источник фото: Naked Science, Wikipedia

Этот факт был отражён в издании Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, где указывается, что при изучении экзопланет применяется транзитный способ прохождения спутников в свете дисков горячих звёзд, делающих их яркость меньше.

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Радиус TOI-4377 b, а также её масса составляют чуть меньше радиуса и веса Юпитера, при этом время вращения — 4,38 дня., в то время, как TOI-4551 b немного крупнее её звезды, вес равен 1,49 массы Юпитера, а длительность вращения вокруг материнской звезды — десять дней. Продолжительность жизни TOI-4377 b исчисляется почти в четыре миллиарда лет, а TOI-4551 b — около пяти миллиардов.