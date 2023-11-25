КНР запустила ракету со спутниками для проведения тестов.

Достижения американской компании Илона Маска SpaceX не дают покоя другим государствам, в частности Китаю, который тестирует собственное решение для обеспечения доступа к сети Интернет посредством спутниковой группировки на околоземной орбите.

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Источник фото: SpaceNews, Ourspace

По сообщению издания SpaceNews, 23 ноября с космодрома Сичан была запущена ракета Long March 2D, снабжённая разгонным блоком Yuanzheng-3 и несущая в качестве полезной нагрузки неизвестное количество спутников, предположительно, для тестирования возможностей в рамках программы Guowang, представляющей собой группировку спутников с расчётным количеством до 13 тыс. единиц, расположенную на низкой околоземной орбите и схожую со Starlink.

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Помимо интернет-покрытия по всей территории Китая и за пределами страны, Guowang призвана повысить надёжность правительственной и военной связи, а также объединить системы навигации и позиционирования в единую сеть.