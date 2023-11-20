Прогнозируется рост стоимости на 15-20 %.

В новогодние праздники многие россияне совершают разнообразные покупки, однако цены на некоторые товары не всегда радуют, что может произойти и в текущем году: по прогнозам экспертов, стоимость ряда смартфонов перед Новым Годом ощутимо возрастёт, если сравнивать с тем же периодом прошлого года, сообщает издание Ведомости.

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Источник фото: РИА Новости

Ожидается, что средний ценник на смартфоны повысится как минимум на 15 %, а цены на некоторые позиции увеличатся ещё больше — вплоть до 20 %. Таким образом, по подсчётам специалистов, в среднем покупателю придётся расстаться с 26-27 тыс. рублей, чтобы приобрести новое устройство.

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Данную негативную тенденцию эксперты связывают с ростом курсов валют, а также с повышением спроса на гаджеты перед новогодними праздниками, особенно на модели верхнего ценового сегмента.