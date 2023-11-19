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По словам военных экспертов, имеющих отношение к МО РФ, в РВСН России в скором времени поставят на боевое дежурство суперсовременные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», сообщает издание ТАСС.
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Источник фото: РИА Новости, пресс-служба МО РФ
Исходя из информации источника, на фоне продолжающихся испытаний данного типа вооружения ко второй половине декабря ожидается комплектация первого полка МБР «Сармат».
Стоит учесть, что официального подтверждения со стороны МО РФ пока не поступало.