Армию России ждёт очередное пополнение

По словам военных экспертов, имеющих отношение к МО РФ, в РВСН России в скором времени поставят на боевое дежурство суперсовременные межконтинентальные баллистические ракеты «Сармат», сообщает издание ТАСС.

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Источник фото: РИА Новости, пресс-служба МО РФ

Исходя из информации источника, на фоне продолжающихся испытаний данного типа вооружения ко второй половине декабря ожидается комплектация первого полка МБР «Сармат».

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Стоит учесть, что официального подтверждения со стороны МО РФ пока не поступало.