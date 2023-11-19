В настоящий момент таких подлодок насчитывается только три

Россия продолжает укреплять свою обороноспособность и повышать безопасность в Мировом океане. По информации издания ТАСС, ожидается увеличение количества подводных лодок класса «Ясень» (с атомной силовой установкой) до двенадцати единиц, которые будут нести своё дежурство на Тихоокеанском и Северном флотах.

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Источник фото: РИА Новости, СЕВМАШ

К сильным сторонам таких подлодок военные эксперты причисляют их малую заметность, бесшумность и способность отражать сигналы радиолокаторов, что достигается, в том числе, за счёт резинового покрытия корпуса. При этом данные подводные лодки могут нести на борту ракеты «Оникс», «Калибр» или «Циркон».

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Стоит отметить, что в настоящий момент ВМФ России обладает только тремя АПЛ данного класса, а в ближайшее время ожидается ввод в строй и четвёртой. Кроме того, совсем скоро состоится закладка ещё трёх единиц.