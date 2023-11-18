Глава организации обещает наложить санкции.

Ситуация с предстоящими международными спортивными соревнованиями, известными под названием Игры Дружбы, которые пройдут в Российской Федерации в обозримом будущем, продолжает накаляться: как сообщает издание РИА Новости, глава WADA Витольд Банька предостерегает спортсменов от участия в них.

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Источник фото: РИА Новости

Как заявляет президент Всемирного антидопингового агентства, участников, подписавших кодекс WADA и желающих показать свои достижения на Играх Дружбы, ждут последующие санкции.

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Стоит отметить, что это далеко не первая угроза со стороны представителей WADA в сторону Игр Дружбы за последнее время: чуть ранее организация высказалась в негативном ключе о намерениях России провести данное спортивное международное мероприятие.