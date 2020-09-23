Определены рублёвые цены на ожидаемые пользователями NVMe-накопители Samsung 980 PRO, которые поступят в продажу в ближайшее время
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SSD накопители компании Samsung уже давно завоевали репутацию эталонных продуктов. Каждый раз, выпуская новую линейку, компания задавала новую планку для всех остальных производителей. Но до сегодняшнего момента в ассортименте компании отсутствовали накопители с поддержкой интерфейса PCI Express 4.0, тогда как конкуренты уже давно их производят и продают. Поэтому выхода подобного продукта многие энтузиасты ждали с нетерпением с самого момента его анонса в январе на выставке CES 2020. В настоящее время в интернете уже доступны обзоры Samsung 980 PRO, в том числе русскоязычные. Они помогут потенциальным пользователям определиться с оправданностью цен на новинки компании Samsung.
Первые партии Samsung 980 PRO поступят в Россию ориентировочно в конце сентября – начале октября текущего года. Общемировые логистические проблемы не позволяют говорить о конкретных датах. В недавнем пресс-релизе были определены рекомендованные рублевые цены на накопители серии Samsung 980 PRO. Они составляют 7490 рублей за версию ёмкостью 250ГБ, 11990 рублей за 500ГБ и 18990 рублей за версию ёмкостью 1ТБ. Впоследствии компания может выпустить и двухтерабайтный накопитель. Но точной информации о нём в настоящее время нет.
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