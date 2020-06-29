Microsoft выпустила бесплатную утилиту для восстановления данных
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Компания Microsoft выпустила новую бесплатную утилиту Windows File Recovery. Её задача — восстановление утраченных данных. К ним относятся и те, что ошибочно были удалены из корзины. Это текстовые, звуковые, графические, видео и архивных файлы (PDF, JPEG, MPEG, MP3, MP4, PNG, ZIP, файлы пакета Office). Эффективность данной программы каждый сможет оценить самостоятельно. В утилите используется интерфейс командной строки. Восстанавливаемые файлы могут располагаться как на внутренних накопителях компьютера, так и на флешках или картах памяти. Программа не работает с файлами, удаленными в облачных сервисах.
Для работы программы требуется актуальная версия ОС Windows 10 (2004).
Скачать программу можно из Microsoft Store по ссылке.
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