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В российских магазинах начали появляться материнские платы на младших чипсетах H470, B460 и H410 для новейших процессоров Intel 10-го поколения

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Первое появление в российской рознице материнских плат на старшем чипсете Z490 для "настольных" процессоров Intel последнего 10-го поколения вызвало различные чувства у потенциальных покупателей. Если общее усиление производителями зоны VRM, пусть и вынужденное, было встречено одобрительно, то вот стоимость материнских плат обрадовала немногих. Большинство будущих покупателей "неразгонных" процессоров Intel линеек i3 и i5 (без суффикса K) пришли к мнению, что необходимо дождаться поступления в продажу материнских плат на младших чипсетах Intel H470, B460 и H410 и только потом определяться с покупкой. А может быть и сменить платформу на продукты конкурента, в лице компании AMD. В настоящее время ассортимент магазинов не является полным, но первых ласточек мы дождались. 

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Необходимо напомнить, что материнские платы на чипсетах Intel H470, B460 и H410 не позволяют осуществлять "разгон" процессоров путём повышения множителя. Скорее всего и опорную частоту шины на них изменить не получится. Согласно давней политике компании Intel, на младших чипсетах не подлежит разгону и оперативная память. Как выяснили наши читатели, максимальной частотой оперативной памяти для процессоров i3 и i5 будет являться 2666 Мгц. А для процессоров линеек i7 и i9 это значение зафиксировано на частоте 2933Мгц. Поднять частоту памяти выше уже не получится, даже если сама оперативная память имеет более высокую "стоковую" частоту работы. 

Итак, давайте оценим внешний вид поступивших в продажу материнских плат и их стоимость. Самой недорогой материнской платой является ASROCK H410M-HDV. Покупателю она обойдётся в 5290 рублей. Далее товары показаны по возрастанию цены. Самой дорогой платой в ассортименте является модель ASRock H470 STEEL LEGEND, стоимостью 12400 рублей. Стоит упомянуть, что со временем данные цены  возможно изменятся.

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материнская плата intel 10th gen b460 h470 h410 socket 1200
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