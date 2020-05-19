Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.
Многие компьютерные энтузиасты с нетерпением ждут продаж новых процессоров компании Intel 10-го поколения. Горячие споры об их преимуществах и недостатках не утихнут до анонса следующего 11-го поколения. Оппонентом компании Intel неизменно выступает конкурент в лице компании AMD. Поклонникам продукции обеих компаний предстоит нелегкий труд по выявлению победителя. И немаловажным аргументом в этих битвах будет являться цена не только самих процессоров, но и поддерживающих их материнских плат.
рекламаВ преддверии продаж процессоров Intel 10-го поколения некоторые российские магазины уже начали предлагать к покупке материнские платы, основанные на логике Z490.
Итак, стоимость самой недорогой платы ASUS PRIME Z490M-PLUS составляет 15600 рублей.
рекламаДалее цены растут пропорционально позиционированию плат производителем.
ASUS PRIME Z490-P
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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS
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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)
ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI)
ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING
ASUS ROG MAXIMUS XII HERO
ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA
И апофеозом ассортимента выступает флагманская материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME стоимостью ни много ни мало, а 81500 рублей.
Что же, уже сейчас зная приблизительные цены на новейшие процессоры Intel, потенциальные покупатели могут прикинуть во сколько им обойдётся апгрейд. Или это станет для них поводом перейти в лагерь сторонников компании AMD?
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