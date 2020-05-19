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Многие компьютерные энтузиасты с нетерпением ждут продаж новых процессоров компании Intel 10-го поколения. Горячие споры об их преимуществах и недостатках не утихнут до анонса следующего 11-го поколения. Оппонентом компании Intel неизменно выступает конкурент в лице компании AMD. Поклонникам продукции обеих компаний предстоит нелегкий труд по выявлению победителя. И немаловажным аргументом в этих битвах будет являться цена не только самих процессоров, но и поддерживающих их материнских плат.

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В преддверии продаж процессоров Intel 10-го поколения некоторые российские магазины уже начали предлагать к покупке материнские платы, основанные на логике Z490.

Итак, стоимость самой недорогой платы ASUS PRIME Z490M-PLUS составляет 15600 рублей.

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Далее цены растут пропорционально позиционированию плат производителем.

A SUS PRIME Z490-P

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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS

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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)









ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI)









ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING









ASUS ROG MAXIMUS XII HERO









ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA









И апофеозом ассортимента выступает флагманская материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME стоимостью ни много ни мало, а 81500 рублей.

Что же, уже сейчас зная приблизительные цены на новейшие процессоры Intel, потенциальные покупатели могут прикинуть во сколько им обойдётся апгрейд. Или это станет для них поводом перейти в лагерь сторонников компании AMD?