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Материнские платы на чипсете Z490 для новейших процессоров Intel уже в продаже. Цены впечатляют.

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Многие компьютерные энтузиасты с нетерпением ждут продаж новых процессоров компании Intel 10-го поколения. Горячие споры об их преимуществах и недостатках не утихнут до анонса следующего 11-го поколения. Оппонентом компании Intel неизменно выступает конкурент в лице компании AMD. Поклонникам продукции обеих компаний предстоит нелегкий труд по выявлению победителя. И немаловажным аргументом в этих битвах будет являться цена не только самих процессоров, но и поддерживающих их материнских плат.

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В преддверии продаж процессоров Intel 10-го поколения некоторые российские магазины уже начали предлагать к покупке материнские платы, основанные на логике Z490.

Итак, стоимость самой недорогой платы ASUS PRIME Z490M-PLUS составляет 15600 рублей. 

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Далее цены растут пропорционально позиционированию плат производителем. 

ASUS PRIME Z490-P

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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS

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ASUS TUF GAMING Z490-PLUS (WI-FI)



ASUS ROG STRIX Z490-G GAMING (WI-FI)



ASUS ROG STRIX Z490-H GAMING



ASUS ROG MAXIMUS XII HERO



ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA



И апофеозом ассортимента выступает флагманская материнская плата ASUS ROG MAXIMUS XII EXTREME стоимостью ни много ни мало, а 81500 рублей. 

Что же, уже сейчас зная приблизительные цены на новейшие процессоры Intel, потенциальные покупатели могут прикинуть во сколько им обойдётся апгрейд. Или это станет для них поводом перейти в лагерь сторонников компании AMD?

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MaximPlank
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Я вот GTA 5 уже и не помню когда покупал в Стим, но тогда я отдал за нее примерно полтора тыс. руб. Также имею аккаунт в Епиков, и понятно, что на халяву взял там ее бесплатно. Епики мне стали как то ...
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Kuchkun
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Фаридыч, ты бы книги лучше читал, мб поумнел бы
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Kuchkun
00:55
Зачем ты на дегенератов тратишь время? Из-за того, что в их черепных коробках не хватает того, что люди обычно называют "мозг" они плевать хотели на мнение других людей.
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warmuza
00:55
Это твои проблемы, что ты живёшь прошлой неделей. Новостной сайт обязан быть на передовой. Когда Бузова или Дорофеева забеременеет - новость должна быть тут в течении получаса.
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Kuchkun
00:53
Судя по тому, что твой коммент собрал минусы, ты либо написал чушь, либо у кого-то сгорели сидальники от твоей истины. Прочитав твой коммент, я чуши не увидел, следовательно остаётся только второй вар...
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Легасов
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