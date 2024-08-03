Приветствую Вас, Уважаемый читатель.

7 октября 2023 года начался очередной израильско-палестинский конфликт, переросший в полноценные боевые действия с привлечением больших сил как со стороны Израиля и союзников, так и со стороны арабского мира и дружественных ему стран. Стоит отметить, что в ходе уличных боёв в секторе Газа палестинские повстанцы крайне успешно применяют различное вооружение как советского (РПГ-7, РКГ-3), так и более современного периодов.

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К "более современному" вооружению можно отнести китайские или местные аналоги легендарного гранатомёта РПГ-7 (Al-Yassin с идентичной по названию 105 мм тандемной кумулятивной боевой частью), а также полученные от Ирана или Корейской Народно-Демократической Республики копии ПТРК "Корнет" под наименованиям "Dehlavyeh" и "Bulsae-3" соответственно. Тем не менее, одним из самых популярных средств уничтожения израильских бронемашин вроде ОБТ "Меркава" или тяжёлых БТР "Намер" остаётся проверенный долгими годами использования северокорейский "Bulsae-2".

"Противотанкист" военного крыла HAMAS с северокорейским ПТРК "Bulsae-2". Место и дата съёмки не указаны

Данный ПТРК крайне часто мелькает, или, по крайней мере, мелькал на кадрах с бойцами HAMAS на протяжении уже многих лет, начиная с конца нулевых и стал в какой-то степени символом мощи этого освободительного движения. Чем же так хорош и так опасен для бронетехники данный ракетный комплекс?

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В представленной статье я постараюсь представить известную информацию о данном образце противотанковой обороны. Для полного понимания ситуации стоит несколько углубиться в историю.





"Малютка" и "Фагот"

В 60-х годах ХХ века в разных странах мира начали проводиться работы по разработке противотанковых ракетных комплексов второго поколения для замены медленных и крайне тяжёлых в управлении образцов первого поколения. Стоит пояснить, что противотанковые ракеты первого поколения наводились по радиокомандам оператора вручную, т.е. оператор совмещал прицельную марку с расположением цели, а затем пальцевым манипулятором отдавал радиокоманды для совмещения уже горящего трассера противотанкового боеприпаса и прицельной марки. Такой принцип был характерен, прямо скажем, для всего управляемого вооружения того времени, включая наиболее популярный ПТРК первого поколения 9К11 "Малютка" и его китайские (а затем - и северокорейские) копии.

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9К11 "Малютка"

Совершенно очевидно, что процесс обучения операторов был очень трудоёмким, затратным как по средствам, так и по времени. От ракетчиков требовались большая сосредоточенность и собственный глазомер для определения дальности до цели, так как "приблизительные" марки в прицеле зачастую не соответствовали действительности. С другой стороны, ракеты 9М13 были крайне дёшевы и технологичны, т.е. просты в производстве. Тем не менее, военные руководства ведущих стран мира понимали, что такая система имеет очевидные ограничения, включая низкую мобильность пехотного варианта комплекса, небольшую скорость полёта ракеты, что не позволяло поражать движущиеся со скоростью больше 30 км/ч цели, а также многие другие недостатки.

Именно поэтому были начаты работы по разработке противотанковых систем второго поколения, получивших в итоге наибольшее распространение в мире. Второе поколение противотанковых ракетных комплексов получило объединённые в единое целое пусковое устройство (ПУ) и прибор/аппаратуру наведения (ПН/АН), а также наиболее важное нововведение - полуавтоматическую систему наведения. Полуавтоматическая система наведения подразумевала обнаружение инфракрасного трассера/лампы на хвостовой части ракеты через прицельную аппаратуру и выдачу бортовым компьютером радиокоманд по проводам для "прижимания" этого самого трассера/лампы к перекрестью прицела пускового устройства. Таким образом, оператору нужно было лишь удерживать цель в перекрестии прицела, остальное за него делала автоматика.

Принцип наведения ПТРК второго поколения с управлением ракетой по проводамАвтоматизация процесса удерживания ракеты в перекрестии прицела существенно упрощала работу оператора ПТРК, позволяя поражать маневрирующие и движущиеся со скоростью до 75 км/ч цели.

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ПТРК "Фагот" был разработан объединёнными силами инженерных коллективов Конструкторского Бюро Приборостроения (КБП) и Центрального Научного Исследовательского Института Точного Машиностроения (ЦНИИТочМаш) в конце 60-х и был принят на вооружение Советской Армии в 1970 году. Индекс ПТРК по классификации ГРАУ - 9К111, ракеты - 9М111, 9М111М и 9М113 от комплекса "Конкурс". Некоторые ТТХ "Фагота" представлены ниже.

Дальность стрельбы - от 70 до 2000 метров ракетой 9М111, до 4000 метров ракетой 9М113;

Средняя скорость полёта ракеты - 180 м/с;

Бронепробиваемость - до 600 мм ракетой 9М113;

Диаметр ракеты 9М111 - 120 мм, ракеты 9М113 - 135 мм;

Масса ракеты 9М111 в ТПК - ~13,5 кг

В ранних советских и серийных китайских версиях ПТРК "Фагот" в качестве штатного устанавливается дневной-ночной прицел с дальностью распознавания цели типа "танк" до 6 км днём и до 2 км ночью. Поздние версии пусковых установок оснащаются тепловизорами, позволяющими повысить боевую эффективность комплекса при ведении боевых действий в условиях низкой видимости или тяжёлых метеоусловиях.

Таким образом, "Фагот" унаследовал от "Малютки" радиокомандную систему управления по проводам, хотя и получил её полуавтоматический вариант.





"Фагот" и "Корнет"

Стоит отметить, что вышеуказанный принцип наведения характерен только для ПТРК с выдачей радиокоманд ракете через провода. В более современных системах второго поколения наведение корректировка полёта ракеты осуществляется самим боеприпасом - после пуска ПТР ПУ излучает инфракрасный лазерный луч, формирующий конусообразное лазерное инфополе. В хвостовой части ракеты находится фотоприёмное устройство, которые обнаруживает данное инфополе и выдаёт команды стабилизаторам ракеты для удерживания боеприпаса в центре лазерного луча. В какой-то степени этот способ аналогичен наведению зенитных ракет с полуактивной радиолокационной головкой самонаведения на маршевом участке полёта.

Вырезка из технического журнала

Поздние системы второго поколения обычно обозначают как ПТРК поколения 2+, так как, например, "Корнет" (и танковый комплекс управляемого вооружения "Инвар"/"Инвар-М", на основе которого он был создан) обладает системой автоматического распознавания цели и автоматом сопровождения цели, т.е. частично реализуется принцип FF ("выстрелил-забыл").

По сравнению с проводной системой наведения лазерный луч более помехоустойчив, позволяет работать на куда большей дистанции (дальность стрельбы Корнет-Д - ~10 км), а также нет риска обрыва "лески" и последующей потери контроля над ракетой.





"Bulsae-2"

Северокорейские конструкторы прекрасно понимали, что явно устаревающая система радиокомандного наведения ракеты по проводам серьёзно уступает лазерному наведению через фотоприёмник буквально по всем параметрам. В то же время, было очевидно, что просто взять и сдать тысячи готовых к бою противотанковых ракетных комплексов "Фагот" и его китайских копий HJ-73 на хранение в склады мобилизационного резерва в Рабоче-Крестьянскую Красную Гвардию (северокорейский аналог теробороны или ополчения) и полная замена этих самых комплексов на новые на основе российского "Корнета" или иранского "Dehlavyeh" - идея невероятно дорогая и бессмысленная по большей части.

Именно поэтому было решено пойти на компромисс - радикально обновить ракетные комплексы на основе "Фагота" за счёт установки лазерного фотоприёмного устройства и дополнительной модернизации пусковой установки. Точный период проведения этих масштабнейших работ не установлен до сих пор, однако можно сказать, что они были начаты в середине нулевых годов. Вероятнее всего, эти работы продолжаются и сейчас.

Одно из первых известных изображений с обновлёнными ПТРК "Bulsae-2" - испытательные стрельбы на одном из полигонов КНА. Чётко видно, что "лески" за ракетой нет

Понять, что перед Вами именно "Bulsae-2", а не стандартный "Фагот" или HJ-73, довольно просто. Достаточно лишь обратить внимание на пусковую установку, а если быть точнее, то на прицельные приспособления. В отличии от стандартного "Фагота", у "Bulsae" есть лазерный излучатель (верхний правый модуль, если смотреть спереди) и улучшенной ночной оптический канал (верхний левый модуль, если смотреть спереди). Также само прицельное устройство увеличено в длину и вообще больше стандартного прицельного комплекса "Фагота", за исключением версий с тепловизионными насадками.

"Bulsae-2" у бойцов HAMAS

О тактико-технических характеристиках данного ПТРК почти нет никаких данных. Есть лишь скупые сведения от высокопоставленных перебежчиков, состоявших на высоких военных постах. Например, неназванный полковник-перебежчик в 2012 году в интервью с одним из южнокорейских технических изданий упомянул, что дальность стрельбы "Bulsae-2" составляет около 4800 метров, скорость ракеты при этом значительно увеличена и на маршевом участке достигает 230 м/c за счёт более энергоэффективного реактивного двигателя. Бронепробиваемость же осталась без особых изменений, так как основная модернизация касалась именно системы наведения и двигателей, т.е. приблизительно 650 мм за динамической защитой.

Одной из наиболее интересных деталей, упомянутых полковником, является то, что в КНДР якобы занимаются разработкой продвинутой ППУР (противопехотной управляемой ракеты) на основе северокорейской версии 9М113. Данная ППУР оснащается осколочной (не осколочно-фугасной, а именно осколочной со слов перебежчика - "Fragmentation", а не "High-Explosive" или "High-Explosive Fragmentation") боевой частью с несколькими тысячами готовых поражающих элементов неназванной форм и доработанным лазерным фотоприёмником, который также выступает ещё и в роли неконтактного взрывателя. Скорее всего, здесь используется такая же технология, как и в российском перспективном 100 мм ОФС для БМП-3, за исключением того, что российский боеприпас является снарядом, а не ППУР, и взрыватель у него расположен в передней части. Само собой, никаких подтверждений данного факта нет, хотя стоит отметить, что такие работы вполне по силам северокорейскому ВПК.





Заключение

Северная Корея демонстрирует серьёзные успехи в оборонной сфере, которые в определённой степени даже превосходят российские в плане модернизации устаревшего вооружения, так как хоть отечественные ПТРК "Фагот" и оснащаются тепловизорами, но идеи о полном превращении их в "младшего брата Корнета" никогда даже и не шло. При этом в КНДР активно ведутся и другие работы, например, по производству аналогов уже нашего "Корнета" под обозначением "Bulsae-3".

"Bulsae-3" на лёгком армейском бронеавтомобиле

"Bulsae-3" в качестве ТУР на одном из лучших северокорейских основных боевых танков "Сонгун-915". Обратите внимание на противотандемную динамическую защиту, спаренные установки ПЗРК и АГС-30 (скорее всего)

"Тройка" размещается и на наиболее совершенном ОБТ КНДР, М2020

При этом не стоить думать, что "Тройка" полностью заменит "Двойку", равно как и думать, что "Корнет" полностью заменит "Фагот" или "Метис", так как это разные по назначению системы - "Bulsae-3" предназначен преимущественно для размещения на технике (вроде лёгких автомобилей или БТР) или в качестве танковой управляемой ракеты (ТУР) на внешней установке подобно изображениям выше, в то время как "Bulsae-2" скорее всего останется основным переносным пехотным ракетным комплексом на вооружении Корейской Народной Армии.

На этом всё! Спасибо за внимание!