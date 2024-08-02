30 июля 2024 года в украинских телеграмм-каналах стала распространяться довольно интересная видеозапись применения ВС РФ нового типа вооружения. В ходе применения данного образца был запущен некий реактивный низкоскоростной маневрирующий боеприпас, поразивший на удалении приблизительно 10 километров замаскированную позицию расположения британской 155 мм самоходной артиллерийской установки AS-90 с дополнительной бронёй и маскировочными элементами. В результате работы новейшего управляемого вооружения САУ была полностью уничтожена.

На представленном изображении можно увидеть некий транспорт, больше всего напоминающий собой БТР-80 с крупной надстройкой-боевым модулем с маскировочными элементами и урезанной до трёх осей ходовой частью. Шасси с колёсной формулой 6х6 оставляет сомнения в определении базы данного образца техники

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Многие военные эксперты сразу же обозначили это событие как первое боевое применение северокорейского самоходного многоцелевого ракетного комплекса типа NLOS (non-line-of-sight - вне прямой видимости цели) с условным обозначением M-2018 "Bulsae-4", что в приблизительном переводе может означать "огненная птица". В данной статье я попробую детально представить известные факты о данном вооружении и о его первом боевом применении.

Но для большего понимания ситуации нам предстоит немного окунуться в историю. Если же Вам интересен непосредственно сам случай боевого применения и данные о боевой машине, пролистайте до раздела М-2018 "Bulsae-4".

История ПТРК типа NLOS: предпосылки

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Первые упоминания о разработке противотанковых ракетных систем с возможностью ведения огня вне прямой видимости цели относятся к концу 80-х годов ХХ века. В принципе, такой способ ведения огня ("куда-то в направлении цели") во все времена был характерен скорее для неуправляемых боеприпасов - сначала были катапульты, затем тяжёлые пяти фунтовые пушки, затем полноценная ствольная и реактивная артиллерия. Управляемые же системы вооружения (не считая тяжёлых ракет и бомб с оптическим/радиолокационным/спутниковым наведением) обычно применялись только по видимой с позиции запуска цели. Примеров масса - фактически, все существующие ПТРК первого, второго и, частично, третьего поколений.

Тем не менее, стоит отметить, что в ходе Войны в Персидском заливе, во время битвы за город Хафджи в конце января 1991 года, щедро предоставленные армии Саудовской Аравии американскими союзниками ракетные комплексы BGM-71 TOW применялись войсками не только для стрельбы по видимым целям, вроде иракских БТР или Т-55, но и в качестве некой артиллерии - ракеты в прямом смысле запускали в небо и, используя проведённые предварительно баллистические вычисления (обычно и без них - расход ракет был просто огромным, при этом результативность оставляла желать лучшего (был случай, когда на один Т-55 было потрачено около 10 TOW)), пытались поразить объекты противника на удалении несколько большем, чем дальность стандартной работы ПТРК TOW. Совершенно очевидно, что эти стрельбы были нерезультативными. Совсем. Нет ни одного подтверждённого случая поражения противотанковой ракетой цели на расстоянии превышающем дальность её работы в управляемом режиме.

Собственно, именно проблема поражении техники на расстоянии большем, чем дальность стрельбы стандартных ПТРК, либо же расположенной за укрытиями вроде лесных массивов, барханов, городской застройки и т.д. стала причиной начала разработки ракетных комплексов типа NLOS.

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История ПТРК типа NLOS: первый в семействе

В конце 1990-х израильской военно-технической компанией Rafael были начаты секретные работы по создания ПТРК с управлением по телевизионному каналу и полностью ручным управлением под кодовым названием "Тамуз". Работы продолжались продолжительное время, порядка 8-10 лет. В конце 2010 года МО Израиля было принято решение о снятии грифа секретности с данных работ и новейшие ПТРК были представлены на выставке ASH 2010. Spike-NLOS представляет из себя универсальную ракетную систему, основой которой является непосредственно телеуправляемый по оптоволоконному кабелю противотанковый боеприпас классической схемы (стабилизаторы расположены за крыльям) и командно-пусковой блок с панелью управления, пальцевым манипулятором и видеосмотровым устройством, т.е., экраном с выводимым в режиме реального времени с ГСН в носовой части ракеты изображением. Модульность конструкции позволяла использовать данный ПТРК как в качестве переносного пехотного, так и в качестве самоходного или авиационного вариантов. Подробно останавливаться на ТТХ данного образа вооружения не стоит, важно лишь отметить дальность работы в приблизительно 15 километров, способность поражать различные цели за счёт разных по назначения БЧ (тандемной кумулятивной, осколочно-фугасной, многофункциональной с ударным ядром) и три режима стрельбы - FF ("выстрелил-забыл" с полётом ракеты до захваченной ГСН цели без участия оператора), FOU ("выстрелил-оценил-скорректировал" с полётом ракеты до района предполагаемого базирования цели, обнаружением и наведением на приоритетную цель с участием оператора) и FS ("выстрелил-направил" с быстрым наведением ракеты на цель без особых манёвров).

Самоходный вариант ПТРК Spike-NLOS на шасси армейского лёгкого бронеавтомобиля

Сам по себе Spike-NLOS приобрёл крайне высокую популярность, он состоит на вооружении армий порядка 6 стран, включая Израиль, США (данные от официального сайта Lockheed Martin), Польшу, и других.

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История ПТРК типа NLOS: китайский след

Как всем известно, все удачные решения в области техники, и не только, немедленно копируются китайскими конструкторами и совершенствуются ими же. Spike-NLOS не стал исключением - его практически точная копия была представлена в Китае под обозначением HJ-10 "Red Arrow", т.е., "Красная Стрела". Стоит отметить, что это название присуще почти всем ракетным комплексам на вооружении НОАК, включая HJ-12, которая в свою очередь является копией американского ПТРК третьего поколения FGM-149 "Javelin".

Внешнее сходство с оригиналом очевидно, да и ТТХ практически не отличаются. В Китае HJ-10 принято обозначать как СПТРК, т.е., самоходный противотанковый ракетный комплекс на базе БМП ZBD-04A.

М-2018 "Bulsae-4"

Впервые новейшие СПТРК Корейской Народной Армии в особом "корейском" камуфляже были представлены на проводившемся 9 сентября 2018 года военном параде, посвящённом 70-летию основания Корейской Народно Демократической Республики. Внешне "Bulsae-4" больше всего напоминает БТР-80 с урезанной до трёх осей ходовой частью и полноценными "дверцами" вместо двух разъединяющихся люков у оригинала. Больше всего выделяется большая (очень большая) надстройка-боевой модуль с расположенными в ней восемью транспортно-пусковыми контейнерами с управляемыми ракетами в них. Предполагается, что этими самыми ракетами могут быть упомянутые выше китайские HJ-10 или их же северокорейские копии. Есть вариант и того, что ракетные управляемые боеприпасы ВПК КНДР разработал самостоятельно. Отчётливо видно и то, что ТПК могут быть "сложены" внутрь корпуса боевого модуля и таким образом защищены от пуль/осколков за счёт брони на надстройке. Это также позволяет сделать общий силуэт боевой машины ниже, что положительно скажется на скрытности.

Согласно некоторым источникам, "Bulsae-4" имеет те же виды ведения огня, что и Spike-NLOS, т.е. FF, FOU и FS. Также возможно наведение через лазерную подсветку цели дроном-разведчиком или наземным наводчиком.

Интересно и то, что на представленных на изображении СПТРК нанесены белой краской порядковые номера "132" и "133" соответственно, что говорит о вероятном развёрнутом полномасштабном производстве данных машин на предприятиях северокорейского ВПК.

Стрельбы СПТРК M-2018 "Bulsae-4" на одном из полигонов КНА

30 июля появились любопытные кадры, на которых с большой вероятностью изображён именно наш герой, М-2018. Это можно определить по трёхосному шасси и крупной надстройке (на фото она повёрнута вправо). Согласно представленным данным, надстройка покрыта маскировочной сетью либо накидкой и на фото находится в боевом положении. Первой (скорее всего) целью для новейшего СПТРК стала британская САУ AS-90, переданная ВСУ в качестве "военной помощи". Район и направление боевых действий, а также дата записи не указаны.

На видео можно наблюдать, как дрон-разведчик ВС РФ фиксирует стрельбу данной САУ по позициям российских войск. Согласно предоставленной информации, САУ находилось на расстоянии приблизительно 10 км от СПТРК. Принимается решение отработать по цели опытным образцом вооружения, т.е., "Bulsae-4".

На видео и представленном ниже изображении можно наблюдать за нехарактерной для стандартных ПТРК траекторией боеприпаса - она больше всего напоминает баллистическую, или "снижение с высоты", т.е., пикирование. Такая же траектория зачастую характерна и для барражирующих боеприпасов семейства ZALA "Ланцет", но данный беспилотник не оснащается реактивным двигателем (пока что) и его траектория (пикирование с высоты) всё-таки несколько отличается от представленной на видео - набор высоты и пикирование, удар в крышу.

Момент поражения САУ AS-90

Скорее всего, использовалась ракета с осколочно-фугасной боевой частью, так как созданное мгновенно облако огня гораздо больше создаваемого в результате детонации тандемной кумулятивной БЧ. В результате прямого попадания AS-90 была полностью уничтожена, а её укрытие полностью разрушено.

Таким образом, это событие можно назвать первым в принципе и первым успешным применением СПТРК М-2018 производства КНДР, а также и первым записанным на видео применением ВС РФ ПТРК типа NLOS.

Заключение

Пока трудно определить будущее северокорейского оружия в ВС РФ, так как оно во многом имеет российские аналоги, иногда даже превосходящие их в плане характеристик. Тем не менее, если иметь в виду именно нишу ПТРК типа NLOS в вооружении ВС РФ, то она совершенно незанята - пока нет ни одной отечественной разработки с именно такой функцией на вооружении, за исключением опытного ПТРК увеличенной дальности семейства "Гермес".

В любом случае, данное событие доказывает полную состоятельность северокорейского ВПК и то, что подписанный договор между Россией и Страной утренней свежести о военно-техническом сотрудничестве явно вступил в полную силу.



