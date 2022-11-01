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Пока дела с продажами недавно анонсированных Ryzen 7000 идут, прямо скажем, не очень, AMD уже распространяет в узких кругах информацию о Ryzen следующего поколения.
Глазастые сотрудники ресурса VideoCardz отметили, что программное обеспечение HWiNFO недавно стало распознавать процессоры Ryzen 8000. Т.е. в программе появилась начальная поддержка AMD Zen 5.
Как считают в VideoCardz, разработчикам HWiNFO известны идентификаторы новых процессоров Ryzen. Это может означать, что у AMD в скором времени появятся инженерные образцы Zen 5.
Косвенно это подтвердила сама AMD, утверждая, что через год она выпустит следующее поколение CPU.