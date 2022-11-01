AMD поделилась информацией о новой архитектуре Zen 5 с некоторыми своими партнерами.

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

<b>RTX 3060 дешевле 30 тр</b> - это за гроши

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Пока дела с продажами недавно анонсированных Ryzen 7000 идут, прямо скажем, не очень, AMD уже распространяет в узких кругах информацию о Ryzen следующего поколения.

Глазастые сотрудники ресурса VideoCardz отметили, что программное обеспечение HWiNFO недавно стало распознавать процессоры Ryzen 8000. Т.е. в программе появилась начальная поддержка AMD Zen 5.

Как считают в VideoCardz, разработчикам HWiNFO известны идентификаторы новых процессоров Ryzen. Это может означать, что у AMD в скором времени появятся инженерные образцы Zen 5.

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Косвенно это подтвердила сама AMD, утверждая, что через год она выпустит следующее поколение CPU.