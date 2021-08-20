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Камрады! Сегодня в комментариях к статье на этом сайте, один пользователь спросил как добавить смайлики в текст. Я поделился ссылкой: https://ru.piliapp.com/emoji/list/smileys-people/

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Но уже давно хотелось сделать что-то более функциональное, чем открытие другого сайта, поиск, копирование, возврат на https://overcklockers.ru и вставка. Так появился скрипт, который добавляет к области создания комментариев панель эмодзи. Она открывается / закрывается щелчком на смайлике внизу области редактирования.

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Для использования этой панели вам нужно сделать следующее:

Установите плагин (дополнение) Tampermonkey:

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Ссылка для Firefox: https://www.tampermonkey.net/index.php?version=4.13.6136&ext=fire&updated=true

Ссылка для EDGE: https://microsoftedge.microsoft.com/addons/detail/tampermonkey/iikmkjmpaadaobahmlepeloendndfphd

Ссылка для Chrome: https://chrome.google.com/webstore/detail/tampermonkey/dhdgffkkebhmkfjojejmpbldmpobfkfo?hl=ru

Откройте ссылку на JSFiddle и скопируйте содержимое скрипта:

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Ссылка JSFiddle: https://jsfiddle.net/Yilec_js/rqta5v7k/7/

Щелкните в браузере на кнопке плагина Tampermonkey и выберите из меню "Создать новый скрипт".

В появившемся редакторе удалите все содержимое и вставьте текст, скопированный с JSFiddle. После вставки текста скрипта, щелкните в меню "Файл" пункт "Сохранить" или нажмите Ctrl + S.

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После этого откройте любую статью на https://overclockers.ru с комментариями и проверьте как работает панель emoji.

PS: Да, я знаю, что в Windows 10 есть своя панель смайликов. Но кроме Win10 есть и другие ОС.